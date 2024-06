Feyenoords ‘ideale opvolger van Berghuis’ kan Nederland pijn doen op het EK

De man die werd genoemd als opvolger van Steven Berghuis bij Feyenoord kan Nederland de das omdoen op het EK

Roemenië is de volgende tegenstander van het Nederlands elftal op het EK. Dennis Man (25), vleugelflitser van Parma, behoorde tijdens de groepsfase tot de Roemeense smaakmakers. De oplettende Voetbalzone-gebruiker zal zijn naam zeker herkennen, daar hij in het verleden meermaals werd gelinkt aan Feyenoord. Dit is het verhaal van Roemeens international Dennis Man!

Door Wessel Antes

17 juni 2024. Underdog Roemenië boekt een onverwachte maar overtuigende zege op Oekraïne tijdens het eerste groepsduel op het EK in Duitsland: 3-0. Op de rechterflank bij Tricolorii schittert een verfijnde linkspoot, die twee assists geeft: Dennis Man. Maar wie is deze opvallende verschijning, die het Nathan Aké lastig moet maken in München? Voetbalzone zocht het uit!

Waar het allemaal begon

De wieg van Man stond in Vladimirescu, een klein plaatsje in Roemenië, gelegen vlakbij de grens met Hongarije. Zijn geboortejaar is heilig voor de linkspoot, zo laat hij blijken bij iedere club waar hij speelt. Man speelt steevast met rugnummer 98, wat bijdraagt aan zijn excentrieke gedaante op het veld.

Tussen zijn zevende en elfde speelt Man voor CS Vladimirescu, waar hij direct tot de beste spelers behoort. Een stap omhoog volgt dan ook snel. Man gaat voetballen bij Atletico Arad, dat tot 2011 professioneel voetbal speelt in Roemenië. Op zijn twaalfde krijgt Man een gouden kans: hij mag stage lopen bij Manchester City.

Man traint een tijd mee met verschillende jeugdelftallen van the Citizens en speelt zelfs een oefenwedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Nottingham Forest. Een definitieve transfer naar Manchester City komt echter niet van de grond.

Man ziet het niet zitten om op jonge leeftijd te verkassen naar Engeland. In plaats daarvan kiest hij voor een volgende stap binnen Roemenië: Man tekent een contract bij zesvoudig landskampioen UTA Arad, waar hij zijn kunsten voor het eerst toont aan een groter publiek.

Man speelt zijn wedstrijden in clubverband steevast met rugnummer 98.

Zijn grote doorbraak

Vanaf dat moment gaat het snel. Man speelt slechts één seizoen in de jeugdopleiding van UTA Arad, alvorens hij wordt overgeheveld naar de hoofdmacht. Drie dagen na zijn zeventiende verjaardag maakt hij zijn debuut als profvoetballer op het tweede niveau van Roemenië.laat Man blijken dat niveau ontgroeid te zijn. In diezelfde periode debuteet de rechtsbuiten als jeugdinternational namens Roemenië Onder 19.

In totaal speelt Man 38 officiële wedstrijden in het shirt van UTA Arad, waarin de tiener goed is voor 16 doelpunten en 4 assists. Het grote Steaua Bucharest neemt hem over voor 1,85 miljoen euro, wat tot op de dag van vandaag de recordtransfer van UTA Arad is. De komst van Man blijkt voor FCSB een schot in de roos.

Man groeit uit tot een ware attractie, die mooie acties combineert met rendement. Zijn statistieken bij FCSB zijn erg goed voor een buitenspeler: 49 doelpunten en 29 assists in 146 officiële wedstrijden. In 2020 wordt Man uitgeroepen tot Roemeens voetballer van het jaar. Op dat moment heeft hij zich reeds in de kijker gespeeld bij diverse clubs uit Europa, waaronder Feyenoord.

De Rotterdammers zijn dan al langzaam op zoek naar een opvolger van Steven Berghuis, destijds de absolute sterspeler in De Kuip. Man past perfect in dat plaatje, daar hij zelfs nog explosiever is dan de Oranje-international. In de Roemeense media zingen geruchten rond dat Feyenoord een fors bod heeft uitgebracht op Man, maar De Telegraaf geeft in augustus 2020 opheldering: Feyenoord heeft geen miljoenen te besteden.

Berghuis kiest ervoor een jaar langer bij Feyenoord te blijven. Op het moment dat de linkspoot er in juli 2021 voor kiest om een pikante transfer naar aartsrivaal Ajax te maken, is Man al gevlogen. Vijf maanden eerder tekent de Roemeen voor 4,5 jaar bij Parma, de club waar hij nog steeds onder contract staat.

Sinds 2018 is Man Roemeens international.

Hoe het nu gaat

Parma telde in januari 2021 liefst 11 miljoen euro neer om Man naar Italië te halen, in de hoop dat de Roemeen de cultclub eigenhandig in de Serie A kon houden. Dat blijkt een kansloze missie. Parma eindigt kansloos als hekkensluiter, liefst zeventien punten onder de degradatiestreep.

De verwachting is dat Man een seizoen later, in de Serie B, de kar gaat trekken. Parma wil zo snel mogelijk terug naar het hoogste niveau. Dat valt echter vies tegen. Man maakt slechts drie doelpunten en geeft twee assists, terwijl Parma op een teleurstellende twaalfde plaats eindigt. Ook een jaar later lukt het de club niet om te promoveren. Hoewel Man zich steeds meer thuisvoelt in het Italiaanse voetbal, eindigt Parma op de vierde plek.

In de play-offs is Cagliari over twee wedstrijden te sterk, waardoor Parma veroordeeld is tot nog een jaar op het tweede niveau van Italië. In zijn derde volledige seizoen in Gialloblu laat Man pas echt zien waarvoor hij gehaald is. In 3.579 minuten (35 wedstrijden) is de Roemeen goed voor 13 doelpunten en 7 assists. Mede dankzij zijn prestaties wordt Parma kampioen en is de club komend seizoen weer in de Serie A te bewonderen.

Voor Man volgt nog een heerlijk toetje, waar hij nu aan bezig is: het EK, zijn eerste eindtoernooi namens Roemenië. De buitenspeler is uitgegroeid tot een gewaardeerde international van zijn land en staat inmiddels op 26 caps. Ook daarin kan man prima statistieken overleggen: zeven doelpunten en vier assists. Tijdens de groepsfase heeft Man aangetoond klaar te zijn voor een volgende stap.

Valentin Mikhaila en Dennis Man, de Roemeense smaakmakers van Parma.

Grootste kwaliteiten

De 1,83 m lange Man is, indien in vorm, een ware plaag voor iedere defensie. De Roemeen beschikt over een fijne dribbel, die hij uitstekend weet te gebruiken in kleine ruimtes. Waar tegenstanders vaak verwachten dat Man naar zijn goede linkerbeen gaat, is de aanvaller ook in staat om plotseling buitenom te passeren. Zijn enorme snelheid komt daarbij goed van pas.

In januari 2023 spreekt Voetbalzone met Fenerbahçe-verdediger Jayden Oosterwolde, dan nog speler van Parma. De Zwollenaar laat zelf de naam van Man vallen wanneer hij wordt gevraagd naar zijn beste medespelers. “Dennis Man is wel een speler om op te letten. Met name op trainingen zie je echt hoe goed hij is, vooral zijn techniek in de kleine ruimte. Als hij zijn rendement omhoog weet te brengen, verwacht ik wel dat hij nog stappen gaat maken.”

Ruimte voor verbetering

Hoewel Man vanuit de een-op-een met een verdediger vaak voor gevaar zorgt, wil hij zijn acties af en toe nog te ver doorzetten. Regelmatig ontbreekt daarbij het overzicht, waardoor hij teamgenoten over het hoofd ziet. Ook doet Man het liefst alles met zijn linkerbeen, waardoor hij zichzelf soms beperkt in zijn keuzes.

Oosterwolde speelde tussen januari 2022 en januari 2023 samen met Man.

Haalbaar voor Eredivisie-clubs?

Waar Parma in 2021 liefst 11 miljoen investeerde in Man, schatzijn huidige marktwaarde op slechts 9 miljoen euro. Dat kan te maken hebben met zijn contract in Italië: Man ligt slechts tot medio 2025 vast in Parma.

Wat dat betreft lijkt de buitenspeler een haalbare optie voor topclubs in Nederland. Ajax is momenteel naarstig op zoek naar een linksbenige rechtsbuiten en ook Feyenoord zal een opvolger van huurling Yankuba Minteh (Newcastle United) moeten vinden. Bij PSV lijkt Johan Bakayoko deze zomer te vertrekken, terwijl Hirving Lozano komende winter naar de Major League Soccer vertrekt.

De vraag is echter of Man het ziet zitten om in Nederland aan de slag te gaan. Volgens de Italiaanse media kan de Roemeen zijn contract bij Parma tot medio 2027 verlengen en zich weer meten met verdedigers uit de Serie A. Daarnaast zou hij, mede door zijn prestaties op het EK, op het wensenlijstje staan bij clubs als Borussia Dortmund en Olympique Lyon. Waar Mans toekomst ligt, is vooralsnog onduidelijk.

Wat nu?

Dinsdagavond speelt Man de achtste finale van het EK, waarin Roemenië het zal opnemen tegen Oranje. De Roemeense media had vanwege de status als groepshoofd gehoopt op een makkelijkere tegenstander, maar ziet wel kansen. “Zij denken al aan een kwartfinale tegen Oostenrijk of Turkije en onderschatten de”, schreef sportkrant. Voor de Nederlandse fans is het te hopen dat Aké zijn directe tegenstander Man niet onderschat, want dat kan op een goede dag van de Roemeen een behoorlijk zware kluif worden.