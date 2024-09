De loting voor de eerste van de TOTO KNVB Beker heeft één wedstrijd opgeleverd tussen twee Eredivisie-clubs: NEC krijgt eind oktober PEC Zwolle op bezoek.

De loting werd zaterdag live op ESPN voltrokken door onder meer USV Hercules-speler Tim Pieters, die vorig seizoen twee keer scoorde in de stunt tegen Ajax. Hercules begint aan het nieuwe hoofdtoernooi met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

Geen loting voor Ajax, PSV en Feyenoord

Ajax, PSV en Feyenoord zaten zaterdag niet in de kokers voor de loting. In totaal zijn zes ploegen vrijgesteld van het spelen van de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. Het gaat om de clubs die dit seizoen actief zijn (geweest) op Europees niveau: naast Ajax, PSV en Feyenoord zijn dus ook AZ, FC Twente en Go Ahead Eagles vrij. Zij stromen in de tweede ronde in.

Eerste ronde TOTO KNVB Beker

FC Winterswijk - Heracles Almelo

Telstar - Helmond Sport

Rijnsburgse Boys - Roda JC

Quick Boys - Almere City

FC Rijnvogels - FC Eindhoven

MVV Maastricht - FC Den Bosch

USV Hercules - Sparta Rotterdam

NEC - PEC Zwolle

IJsselmeervogels - sc Heerenveen

Quick'20 - ASWH

Sparta Nijkerk - Capelle

De Graafschap - TOP Oss

VV Noordwijk - FC Dordrecht

DOVO - FC Volendam

Excelsior - VVV-Venlo

Spakenburg - VV Katwijk

De Treffers - Fortuna Sittard

FC Lisse - FC Utrecht

Eemdijk - OJC Rosmalen

Koninklijke HFC - FC Emmen

Sportclub Genemuiden - Willem II

Barendrecht - NAC Breda

Kolping Boys - FC Groningen

RKC Waalwijk - Vitesse

AFC - Blauw Geel '38

ADO Den Haag - SC Cambuur

De wedstrijden in de eerste ronde van de KNVB Beker worden gespeeld op 29, 30 en 31 oktober. De winnaars gaan logischerwijs naar de tweede ronde, die op 17 en 18 december gespeeld wordt.