'De Kuip is van een zinderende gospelkerk veranderd in de ontvangstruimte van Dela'

Sjoerd Mossou is in zijn column in het Algemeen Dagblad hard over de sfeer in De Kuip bij wedstrijden van Feyenoord. Mossou schrijft dat toe aan trainer Brian Priske, die in de ogen van de columnist allerminst heeft weten te overtuigen sinds zijn komst naar Rotterdam-Zuid.

Feyenoord staat momenteel slechts vierde in de Eredivisie, en is negen punten verwijderd van de bijna heilige tweede plaats. In de Champions League gaat het met tien punten uit zes duels allesbehalve slecht, al is plaatsing voor de volgende ronde, mede door een enorme blessuregolf op het middenveld, allerminst zeker.

Priske wist voor zijn aanstelling dat hij de bijna onmogelijke taak had om Arne Slot te doen vergeten en is voorlopig niet geslaagd in zijn missie. Mossou ziet een behoorlijk verschil tussen de Priske van Feyenoord, en de Priske die met alleen een handdoek om zijn middel aanschoof bij een persconferentie van Royal Antwerp.

"Het is pas een jaar of drie geleden dat Brian Priske in zijn nakie de perskamer binnenliep van het Bosuilstadion, met slechts een handdoekje om zijn bleke mannenlichaam geknoopt", weet Mossou. Priske kwam toen een belofte na, nadat hij met Antwerp een 4-2 nederlaag tegen Omonia Nicosia in eigen stadion rechttrok.

"Het is een vrij bekende anekdote. Toen Priske afgelopen zomer trainer werd van Feyenoord, werd het verhaal van het handdoekje eindeloos opgedist, ter illustratie van een trainer die zogezegd ‘out of the box’ durft te denken. Dit was dan misschien een Deen die er enorm saai uitzag, saai was-ie allerminst!"

"Dat blijkt in werkelijkheid nogal tegen te vallen", constateert Mossou. "Sinds Priskes komst is bij Feyenoord alles zo doodgewoon geworden, zo wezenloos en saai ook, dat je je afvraagt wie plotseling de muziek heeft uitgedraaid op het feestje."

"Het tl-licht doet zijn genadeloze werk. In zeven maanden tijd is de Kuip van een zinderende gospelkerk veranderd in de ontvangstruimte van Dela, nou ja, in overdrachtelijke zin dan. Arne Slot is niet dood, gelukkig niet, maar de Verlosser is opgestegen naar een soort hemels paradijs ver weg, en terugkeren zal hij voorlopig echt niet meer."

Volgens Mossou moet Priske 'rigoureuze' maatregelen treffen. "In een handdoekje op de persconferentie verschijnen lijkt me niet meer genoeg: alleen in zijn blote lul maakt Priske nog enige kans. Maak een maf dansje op het dak van de dug-out. Stuur alle geblesseerden verplicht naar een medicijnman in Mali of Burkina Faso."

"Wissel je keeper bij een comfortabele voorsprong. Versla Bayern München vanavond met 8-0. Verkleed je als Arne Slot desnoods, of laat zijn hologram voortaan als een soort buddy aan je zijde projecteren. Gewoon zo doorgaan kan natuurlijk ook, maar dan is er iets anders nodig om de boel te redden", aldus Mossou.

Feyenoord staat woensdagavond voor een enorme uitdaging in de eigen Kuip, waar het Bayern München ontvangt in de Champions League. De Rotterdammers kampen op het middenveld met veel blessures, wat Bayern nog meer dan normaal de favoriet voor de wedstrijd maakt. Als het fout gaat, vecht Feyenoord volgende week tegen Lille OSC voor zijn laatste kans. Eén punt uit die twee duels zou normaliter moeten volstaan voor Feyenoord om de tussenronde te halen.