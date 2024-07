De kans dat Wout Weghorst naar Ajax gaat wordt om één belangrijke reden kleiner

Het wordt steeds moeilijker voor Ajax om Wout Weghorst aan te trekken vanwege de tijdsdruk, zo meldt Lentin Goodijk in een video-item van Voetbal International. De Amsterdammers zouden de spits graag overnemen van Burnley, maar dan moet Chuba Akpom eerst verkocht worden.

Het is nog maar zeer de vraag of Ajax nog kans maakt om Weghorst binnen te halen, want de spits wil graag een ‘goede voorbereiding’ draaien op het nieuwe seizoen. Aangezien de transfercarrousel pas laat op gang komt door het EK, wordt het steeds lastiger om aanspraak te maken op Weghorst.

“Het is lastig inschatten of Weghorst nog komt”, stelt Ajax-watcher Goodijk in het item. “De interesse van Ajax, en ook van FC Twente trouwens, is er nog steeds, maar het wordt er niet makkelijker op.”

“Er zijn natuurlijk ook andere clubs die hem hebben zien spelen en hem al langer kennen. Zijn profiel als geweldige pinchhitter, en voor sommige clubs is hij misschien ook een fantastische basisspeler, is natuurlijk heel interessant.”

“Bij Ajax is het telkens afwachten totdat er verkocht wordt voordat de club zelf echt kan kopen. Er moet wel financiële ruimte zijn om zo’n deal mogelijk te maken”, vervolgt de journalist.

“Het blijft een beetje wachten en geduld hebben. Maar op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat Weghorst iets heeft van: ik wil nu een keer duidelijkheid hebben. Ook om een goede voorbereiding te draaien.”

“Daar zit een beetje spanning van de tijd op, of dat nog gaat lukken. Anders zal hij een andere keuze maken en zal Ajax ook een andere keuze maken”, besluit Goodijk. Alex Kroes wil de selectie van Farioli zo snel mogelijk vormgeven, maar moet eerst verkopen voordat hij kan kopen.

