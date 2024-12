'De kans dat Priske binnenkort opduikt in een geruchtmakend schandaal met coke, illegale poker en heroïnehoertjes: erg klein'

Journalist Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad heeft in zijn column een profiel geschetst van Feyenoord-trainer Brian Priske. Mossou beschrijft de Deense oefenmeester onder meer als 'een good guy-personage uit een trage Deense Netflix-serie, een door en door fatsoenlijke man die steeds ongelooflijk normale dingen zegt'.

"Op het sociale medium X kwam deze week de zogenoemde ‘Spotify Wrapped’ van Brian Priske voorbij", schrijft Mossou in het AD. "Het betrof een volledig verzonnen lijstje, samengesteld door een Rotterdamse supporter met gevoel voor humor, refererend aan de stopwoordjes die de Feyenoord-trainer steeds zo standvastig gebruikt."

In het verzonnen lijstje van X-gebruiker Satiag010_ komen nummers als 'Good Question', 'We're all Human Beings' en 'The Boys' voor, refererend aan het ietwat voorspelbare taalgebruik van Priske.

"Het rotsvaste, gortdroge taalgebruik van Priske begint in Rotterdam een zekere cultstatus te verwerven, een beetje zoals dat ook Ed ‘zeer zeker’ de Goey overkwam", constateert Mossou.

Mossou is al langere tijd fan van Priske. "Dat komt vooral door de wonderlijke, zelden vertoonde karamel-zeezout-combinatie van deze Deense trainer bij specifiek deze voetbalclub. Feyenoord is van oudsher zo ongeveer alles wat Priske niet is: rauw, doorleefd, emotioneel, vurig, volks, driftig, cynisch, woest en onaangepast."

"Priske daarentegen is exact zoals de regio waar hij vandaan komt. Wie ooit door Midden-Jutland reist, wordt bevangen door de ongeëvenaarde saaiheid van rimpelloze landschappen en aangeharkte stadjes."

"Precies in het midden ligt Legoland. Daaromheen is alles volstrekt monotoon, keurig en vredig. (Vergeleken bij Midden-Jutland is Oost-Drenthe een soort losgeslagen variant op Rio de Janeiro.) Er bestaan ook best wat rock ‘n roll-Denen: Preben Elkjaer Larsen, Nicklas Bendtner, Lars Von Trier."

"Priske daarentegen is zo aangeharkt als het land zelf, een good guy-personage uit een trage Deense Netflix-serie, een door en door fatsoenlijke man die steeds ongelooflijk normale dingen zegt."

Mossou wijst onder meer op de Instagram-posts van Priske, die in de ogen van de columnist 'ramvol clichés zitten'. "Toch heeft dat ook wel weer iets. De kans dat Priske binnenkort opduikt in een geruchtmakend schandaal met coke, illegale poker en heroïnehoertjes: erg klein. Maar in het onstuitbare circus van het voetbal, vol met clowns, wilde dieren, rasartiesten en acrobaten, heb je soms ook iemand nodig die gewoon netjes de piste aanharkt", aldus Mossou.