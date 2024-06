De 10 grootste Eredivisie-blunders op een rij: Noppert en Ajacieden schutterden

ESPN heeft een compilatie gemaakt van de tien grootste, grappigste en meest ongelooflijke blunders in het afgelopen Eredivisie-seizoen. SC Heerenveen-doelman Andries Noppert domineert de lijst. De dertigjarige sluitpost komt drie keer in de video voor.

Noppert had vlak na de winterstop een kolderieke blunder, toen een polletje in het competitieduel met PEC Zwolle (2-2) hem de das omdeed. Een oneffenheid in de grasmat zorgde ervoor dat de doelman een onhandige pass gaf op Zwolle-middenvelder Younes Namli, die vervolgens door de benen van Noppert afrondde.

Wie dacht dat de gifbeker voor de vijfvoudig international van Oranje hierna leeg was, kwam bedrogen uit. Twee weken later speelde hij opnieuw een negatieve hoofdrol bij een tegentreffer. De uitkomende Noppert schoot de bal ditmaal tegen zijn verdediger Pawel Bochniewicz aan, waarna het leer in de goal van de Friezen belandde.

AZ pakte zo vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd nog een punt in het Abe Lenstra Stadion. Deze blunder staat in de compilatie van ESPN ook op nummer 1.

Begin van het seizoen ging Noppert ook al in de fout. In het thuisduel met Sparta Rotterdam (1-3) liet hij een simpel afstandsschot van Arno Verschueren los. Koki Saito was er vervolgens als de kippen bij om binnen te koppen.

Na de blunder tegen AZ verloor Noppert zijn basisplaats aan Mickey van der Hart. Tijdens de laatste drie competitieduels van het seizoen koos trainer Kees van Wonderen toch weer voor de geboren Fries.

In de compilatie van ESPN komen verder Diant Ramaj, Anton Gaaei, Jakov Medic (allen Ajax), Eloy Room (Vitesse), Stijn van Gassel (Excelsior), Jasper Cillessen (NEC0) en Olivier Boscagli (PSV) voor.

