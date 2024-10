De Graafschap wint topper van ADO Den Haag; FC Den Bosch na zege in punten gelijk met koploper

De Graafschap is erin geslaagd de topper in de Keuken Kampioen Divisie tegen ADO Den Haag te winnen. De ploeg van Jan Vreman won met 1-2 in de Hofstad. Ondertussen ging Vitesse in eigen huis vrij verrassend onderuit tegen Jong PSV (1-3), terwijl FC Volendam kinderlijk eenvoudig afrekende met FC Eindhoven (4-1) en medekoploper FC Den Bosch won van VVV-Venlo (1-2). Koploper Helmond Sport heeft evenveel punten als Den Bosch (24), maar de Bosschenaren hebben een duel meer gespeeld dan hun provinciegenoot.

ADO Den Haag - De Graafschap 1-2

ADO - De Graafschap was het absolute topaffiche in deze speelronde, al gebeurde er in de openingsfase niet viel. Toch wist De Graafschap al vroeg de voorsprong te grijpen. Rio Hillen ontsnapte aan de aandacht van de ADO-defensie en tikte met links binnen in de verre hoek: 0-1. ADO trok langzaam maar zeker naar voren, werd hier een daar dreigend, maar serieuze kansen bleven uit. Na een overtreding op Joël Ideho kreeg ADO een strafschop. Lee Bonis pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot binnen: 1-1.

De Graafschap drong na de gelijkmaker aan en creëerde enkele grote kansen via onder meer Levi Schoppema, Joran Hardeman en Hillen, maar geen van allen wist ADO-goalie Kilian Nikiema te passeren. Na een weinig enerverende start van de tweede helft kreeg Alex Schalk een grote kans uit een vrije trap, maar de aanvaller stuitte op doelman Joshua Smits. De grootste kans na rust kwam op naam van Tristan van Gilst, die Nikiema passeerde en tegen de paal schoot.

Vlak na die kans was het alsnog raak voor de Superboeren. Van Gilst zette een dribbel in, keek op en schilderde de bal op het hoofd van Jesse van de Haar, die raak kopte in de korte hoek: 1-2. ADO drukte, maar kon de schade niet meer herstellen.

Vitesse - Jong PSV 1-3

In de zevende minuut kwam Jong PSV op voorsprong via een schitterende vrije trap van Tai Abed. Vitesse-doelman Tom Bramel rekende volledig op een voorzet en werd verrast door het verwoestende directe schot van Abed: 0-1. Jong PSV raakte in de 29ste minuut Adamo Nagalo kwijt door een blessure. De verdediger, voor wie afgelopen zomer minimaal zeven miljoen euro werd betaald, viel vorige week tegen De Graafschap ook al na een half uur uit.

Jong PSV kwam twee minuten voor rust op 0-2 via Joel Ndala, die achter de defensie van Vitesse opdook en het beheerst afmaakte. Vitesse deed in de laatste minuut van de eerste helft iets terug via Miliano Jonathans. Het grote talent vuurde van zestien meter hard en laag binnen. Het was al zijn achtste goal in twaalf duels dit seizoen voor Jonathans, die door een aflopend contract onhoudbaar lijkt voor Vitesse. Jong PSV besliste de wedstrijd een kwartier voor tijd via Dantaye Gilbert, die zijn tegenstander met een sleepbeweging fraai uitkapte en van dichtbij raak schoot.

FC Dordrecht - Jong FC Utrecht 3-1

Dordrecht, dat het moest stellen zonder de geblesseerden Devin Haen en Liam Bossin, had even nodig om op stoom te raken. Na twintig minuten spelen viel er nog geen hoogtepunt te noteren. Emil Rohd zorgde voor een opleving met en goed schot, waar Celton Biai, de vervanger van Bossin, alle moeite mee had. De Dordrecht-supporters werden toch beloond voor hun geduld. Jayden Slory snelde langs zijn directe tegenstander en schoot hard raak in de korte hoek: 1-0.

Nog een minuut na rust verdubbelden de Schapekoppen de voorsprong. Een schot van Rocco Shein werd dusdanig van richting veranderd, dat doelman Tom de Graaff volstrekt kansloos was: 2-0. Niet Shein, maar Utrecht-verdediger Joshua Mukeh kreeg de treffer achter zijn naam. De 3-0 kwam wel op naam van Shein, die De Graaff met en laag schot kansloos liet. Jong Utrecht wist zijn eer wel te redden. Een makkelijk gegeven strafschop werd binnengeschoten door Lynden Edhart: 3-1.

VVV-Venlo - FC Den Bosch 1-2

In de 22ste minuut miste Max de Maal een goede kans van dichtbij om VVV op voorsprong te zetten. Het openingsdoelpunt viel vlak voor rust aan de andere kant. Miki Bakala schoot vanuit de tweede lijn met een droge knal binnen: 0-1. Den Bosch werd een kwartier na rust gered door zijn doelman Mees Bakker, die met een magistrale dubbele redding een tegendoelpunt wist te voorkomen. De uitploeg verdubbelde in de 63ste minuut de voorsprong via een snoeihard schot vanaf de zijkant van Rik Mulders: 0-2. VVV bracht zeven minuten voor tijd de spanning terug. Gabin Blancquart tikte een lage voorzet van Martijn Berden binnen: 1-2. De Limburgers openden in de slotfase de jacht op de gelijkmaker, maar kwamen daarvoor net tekort.

FC Volendam - FC Eindhoven 4-1

Volendam won zes van zijn laatste acht duels en ging in eigen huis voortvarend van start. Na drie minuten schilderde Yannick Leliendal de bal op het hoofd van Xavier Mbuyamba, die keurig de verre hoek vond: 1-0. FC Eindhoven kende een dramatische openingsfase en nadat het de bal kinderlijk eenvoudig verspeelde in zijn eigen zestien, was Alex Plat er als de kippen bij om binnen te schieten: 2-0.

Uit het niets kwam Eindhoven terug in de wedstrijd. Na een fout van Déron Payne mocht Sven Simons zomaar doorlopen en afronden: 2-1. Vlak nadat Boris van Schuppen een enorme kans liet liggen, maakte Volendam aan de andere kant de 3-1. Henk Veerman chipte fraai binnen na een dito assist van Robert Mühren. Diezelfde Mühren was ook na rust goed voor een assist, door terug te koppen op de mee naar voren gekomen Payne: 4-1.

Roda JC Kerkrade - Jong Ajax 2-1

Roda was de betere partij in de openingsfase, wat bijna leidde tot de 1-0. Een kopbal van Joey Müller werd echter knap gekeerd door Charlie Setford. Na een prima voorbereidende actie van Cain Seedorf was het uit de volgende kopkans wel raak. Orhan Dzepar knikte bij de tweede paal binnen. De aanvaller schoot even later nipt naast. Aan de andere kant probeerde Jan Faberski het met een vrije trap, die net geen treffer opleverde door een fraaie redding van Justin Treichel.

Vlak na rust verdubbelde Roda, dat veel beter was dan de Amsterdammers, de voorsprong. Een voorzet vanaf rechts werd ongelukkig in eigen doel getikt door Aaron Bouwman: 2-0. Uit het niets kwam Jong Ajax terug in de wedstrijd. Nassef Chourak stoomde op en haalde van afstand succesvol uit met links: 2-1. Aanvoerder Bouwman beging tien minuten voor tijd een overtreding op Enrique Peña-Zauner. Tiago Çukur miste de strafschop, al kwam Setford veel te vroeg van zijn lijn. Het moment ontging de arbitrage.

TOP Oss - Jong AZ 2-1

De eerste echte kans kwam op naam van Mart Remans, die uit een hoekschop van dichtbij naast kopte. In de tegenvallende eerste helft probeerde Karim Loukili voor een hoogtepunt te zorgen met een poging van eigen helft. Dicht bij een treffer kwam hij alleen niet. Enkele minuten voor rust beging Loukili een overtreding in zijn eigen zestien, waardoor Jong AZ een strafschop mee kreeg. Ro-Zangelo Daal schoot feilloos binnen: 0-1.

Remans was ook na de onderbreking dicht bij een treffer, maar ditmaal kopte hij over. Na prima voorbereidend werk van Loukili viel de gelijkmaker alsnog. Een lage voorzet van de aanvaller werd binnengelopen door de Noorse spits Abel Stensrud: 1-1. Een kleine tien minuten voor tijd pakten de Noord-Brabanders alsnog de voorsprong. Tijmen Wildeboer schoot met een halve karatetrap heerlijk binnen: 2-1.