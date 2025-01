De Graafschap heeft beet en vervolgt het seizoen met Marinus Dijkhuizen aan het roer

De Graafschap heeft maandag overeenstemming bereikt met Marinus Dijkhuizen als nieuwe hoofdtrainer, zo meldt de club via zijn officiële kanalen. De 53-jarige trainer tekent een contract voor anderhalf jaar en zal dinsdagochtend voor de eerste keer voor de groep staan.

Dijkhuizen was als hoofdtrainer in het verleden actief voor Excelsior, Brentford, NAC Breda en Cambuur Leeuwarden. Met Excelsior promoveerde hij tweemaal naar de Eredivisie en daar was hij tot afgelopen zomer werkzaam.

In de afgelopen jaren speelde hij met bescheiden middelen een positieve rol bij Excelsior in de Eredivisie. Daarin kwam ook de ontwikkeling van de ploeg en het individu aan het oppervlak.

Zo maakten talentvolle spelers als Mats Wieffer, Marouan Azarkan, Thijs Dallinga, Couhaib Driouech en Troy Parrott onder leiding van Dijkhuizen een opvallende groei door en zij dwongen transfers naar het buitenland, de subtop en top van de Eredivisie af.

“We zijn op zoek gegaan naar een ervaren trainer die met zijn visie, aanpak en speelstijl past bij de ambities van De Graafschap”, aldus technisch manager Berry Powel. “Marinus Dijkhuizen heeft in het verleden bewezen een trainer te zijn die niet alleen goede resultaten kan leveren, maar dat ook op een manier doet die aantrekkelijk is.

“Met een aanvallende strijdwijze met veel intensiteit. We voelden al snel een goede klik. De keuze voor Marinus is breed gedragen binnen de club, waarbij ook de personen uit het technisch klankbord actief hebben meegedacht”, besluit Powel.

Ook Dijkhuizen zelf kijkt logischerwijs erg uit naar het nieuwe avontuur. “Ik kwam als speler en als trainer altijd graag op De Vijverberg, waar een mooie Engelse sfeer hangt. Uit de gesprekken met de technische beleidsbepalers merkte ik dat ze me graag wilden hebben. De Graafschap is een prachtige club met fanatieke supporters, met mogelijkheden en perspectief.”