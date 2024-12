Valentijn Driessen is niet onder de indruk van het spel dat Ajax onder Francesco Farioli op de mat legt, zo schrijft hij in zijn column voor De Telegraaf. De journalist zag hoe de Amsterdammers woensdagavond tegen FC Utrecht (2-2) ‘grossierden in misverstanden aan de bal’. “Niet vreemd als Ajax op het middenveld en in de aanval bijna nooit twee wedstrijden in dezelfde samenstelling speelt.”

De ploeg van Farioli kwam dankzij een treffer van David Min op achterstand tegen de Domstedelingen, maar ging rusten met een 2-1 voorsprong na een schitterend doelpunt van Anton Gaaei en een eigen goal van Jens Toornstra. In de tweede helft maakte ook Remko Pasveer een eigen treffer, zodat de eindstand op 2-2 werd bepaald. Met die uitslag mocht Ajax niet klagen.

Driessen laat in zijn column zijn licht schijnen op het duel tussen de nummer twee en drie van de Eredivisie. “De stabielere ploeg van Farioli werd daar na het dramatische seizoen (vorig jaar, red.) niet verwacht. Vandaar het optimisme in en rond Amsterdam. Met de aanwezige kwaliteiten is een plaats bij de top drie echter niets bijzonders”, vindt de journalist.

“Overigens doet het grote Italiaanse experiment in weinig denken aan alles waar Ajax als club en voetballend voor staat. Maar op wat licht gemor na zijn tegenwoordig ook in de Johan Cruijff ArenA punten alleen voldoende om de hele kinderhand te vullen. Het unique sellingpoint van meer dan vijftig jaar, de Ajax-filosofie, wordt zo overboord gekieperd door een Italiaanse voorbijganger.”

Ook tegen FC Utrecht maakten de Amsterdammers allesbehalve indruk, vindt Driessen. “De Ajacieden grossierden in misverstanden aan de bal. Niet vreemd als Ajax op het middenveld en in de aanval bijna nooit twee wedstrijden in dezelfde samenstelling speelt. Automatismen ontbreken dientengevolge volledig. Terwijl ze op jeugdcomplex De Toekomst daar juist zo mee bezig zijn.”

“Allerlei spelvormen voor de grootste toptalenten in leeftijdgrensoverschrijdende groepjes moeten voor bijna telepathische combinaties zorgen. Leuk allemaal, maar als Ajax 1 niet als voorbeeld dient, wat heeft het dan allemaal voor zin?”, vraagt Driessen zich hardop af.

Ajax staat na de remise tegen FC Utrecht op zes punten achterstand van koploper PSV. FC Utrecht heeft zeven punten minder dan de Eindhovenaren, terwijl nummer vier Feyenoord op tien punten afstand staat van de ploeg van Peter Bosz.