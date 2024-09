Davy Klaassen beschouwt Royal Antwerp als 'Plan B' en verkent andere opties

Davy Klaassen beschouwt Royal Antwerp niet als topoptie, zo schrijft Het Nieuwsblad dinsdagavond. De middenvelder is transfervrij na zijn vertrek bij Inter en dus een aantrekkelijke optie voor clubs. Klaassen lijkt geen haast te maken en tast zijn mogelijkheden af.

De Belgische transferdeadline is vrijdag om 23.59 uur en dus moet Antwerp in principe haast maken om versterkingen binnen te halen. In het geval van de transfervrije Klaassen hoeft de club niet aan een deadline te denken, maar het is dus de vraag of de voormalig Ajacied kiest voor een Belgisch avontuur.

Als Klaassen wel voor een overstap naar Antwerp opteert, dan komt hij daar met Jairo Riedewald, Tjaronn Chery, Gyrano Kerk en Vincent Janssen de nodige (geboren) Nederlanders tegen. Bovendien wacht dan een weerzien met technisch directeur Marc Overmars, die momenteel nog geschorst is wegens grensoverschrijdend gedrag.

Antwerp staat na zes speelrondes slechts elfde in de Jupiler Pro League. Na twee zeges, een gelijkspel en drie nederlagen beginnen de zorgen flink toe te nemen op de Bosuil. Trainer Jonas De Roeck liet na het gelijkspel tegen KAA Gent (1-1) bewust te zijn van de alarmerende situatie. "Het is niet dat de wil er niet is om de nodige profielen binnen te halen. Alleen moeten de mogelijkheden er ook zijn.”

De eerste contacten met Klaassen zijn reeds gelegd en feit dat de 31-jarige Hilversummer bij Ajax de nodige successen vierde met Overmars, kan een rol spelen in zijn uiteindelijke besluit. Klaassen werd in een eerder stadium ook voorzichtig in verband gebracht met Anderlecht en Besiktas. Of Klaassen een optie is voor Ajax, dat niet onwelwillend tegenover de komst van een transfervrije aanvallende middenvelder staat, is onbekend.

Antwerp verloor deze zomer met Jurgen Ekkelenkamp, Mandela Keita, Alhassan Yusuf, Pierre Dwomoh en Eliot Matazo de nodige centrale middenvelders. De club ziet dan ook de noodzaak in het aantrekken van vers bloed.

Naast Klaassen staat ook Dennis Praet op het lijstje. De vijftienvoudig Belgisch international is transfervrij op te pikken na zijn vertrek bij Leicester City. Praet (30) wilde in eerste instantie terugkeren naar de Serie A, waar hij uitkwam voor Torino en Sampdoria, maar zou inmiddels bereid zijn te luisteren naar Antwerp.