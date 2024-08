David Neres levert heerlijke assist af bij winnend Napoli; nieuwe blamage AS Roma

AS Roma is het seizoen rampzalig begonnen. Nadat er vorige week slechts een punt behaald werd tegen Cagliari (0-0), verloor het zondagavond zelfs in eigen stadion van laagvlieger Empoli: 1-2. Tegelijkertijd wist Napoli in eigen huis een knappe 3-0 zege te behalen op Bologna. Kvicha Kvaratskhelia en David Neres leverden heerlijke assists voor i Partenopei.

AS Roma - Empoli 1-2

Roma speelde een belabberde eerste helft en moest meerdere kansen toestaan aan Empoli. Onder meer Lorenzo Colombo, Emmanuel Gyasi en Jacopo Fazzini slaagden er niet in te scoren. Op slag van rust lukte dat wel, toen een voorzet bij de tweede paal belandde bij Gyasi en de Ghanees knap binnenschoot: 0-1.

Een kwartier na rust kwam Empoli op 0-2 en dat had het volledig aan Leandro Paredes te danken. De Argentijn liet zich eerst op kinderlijke wijze de kaas van het brood eten en enkele seconden later schoffelde hij Colombo neer in zijn eigen zestien. Colombo schoot vervolgens raak vanaf elf meter.

In de slotfase kwam Roma nog terug tot 1-2 via een kopbal van invaller Eldor Shomurodov. Het was daarna aanvallend zeer pover, al kwam Paulo Dybala nog heel dichtbij. De Argentijnse sterspeler schoot echter tegen de paal.

Napoli - Bologna 3-0

In de blessuretijd van de eerste helft kwam Napoli op schitterende wijze op voorsprong. Na een vlotte aanval over de rechterkant plaatste Kvaratskhelia met veel gevoel in de zestien. Giovanni Di Lorenzo wist daar wel raad mee en rondde fraai af achter de kansloze Lukasz Skorupski: 1-0.

Een kwartier voor tijd maakte Kvaratskhelia het klusje zelf af, door van afstand en via een verdediger van Bologna raak te schieten: 2-0. Diep in blessuretijd maakte Giovanni Simeone er nog 3-0 van. Neres draaide heerlijk weg bij zijn directe tegenstander en gaf Simeone een niet te missen kans.