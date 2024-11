Dávid Hancko luidt de noodklok bij Feyenoord: ‘Kunnen maar 10 tot 12 minuten tactisch trainen’

Bij Feyenoord lijkt de ene na de andere selectiespeler weg te vallen met een blessure. Dávid Hancko bevestigt na afloop van de verloren Champions League-wedstrijd tegen Red Bull Salzburg (1-3) in gesprek met RTV Rijnmond dat de Rotterdammers allesbehalve fit zijn. “We kunnen maar 10 tot 12 minuten tactisch trainen”, aldus de Slowaak.

Feyenoord heeft inmiddels te maken met een overvolle ziekenboeg. Tegen Salzburg ontbraken Santiago Gimenez, Ayase Ueda, Julian Carranza, Calvin Stengs, Antoni Milambo, Justin Bijlow en Quilindschy Hartman. Bovendien zag het aanvoerder Quinten Timber geblesseerd het veld verlaten.

Hancko onthulde woensdag na afloop van het verloren duel met Salzburg dat de trainingen verre van ideaal zijn. “We kunnen niet optimaal trainen, dus voor ons is het grootste gedeelte van de voorbereiding voor wedstrijden de videomeeting", aldus de 26-jarige verdediger.

“Op het veld kunnen we namelijk maar tien tot twaalf minuten tactisch trainen”, gaat hij verder. “Eerst verdedigend en daarna aanvallend. Daarna geven de fysieke trainers aan dat we hoog zitten en van het veld af moeten. Dat is de situatie op dit moment.”

Over zijn eigen fitheid klaagt Hancko niet. Daarom geeft hij ook duidelijk aan dat de fitheid geen excuus mag zijn voor het povere spel van de Rotterdammers. “Voordat ik hier kwam was ik vaker geblesseerd, maar nu ben ik zo blij en trots dat ik elke wedstrijd kan spelen.”

Brian Priske gaf op de persconferentie aan dat de vroege wissels van Ibrahim Osman en Jordan Lotomba ook te maken hadden met hun fitheid. “Ze waren niet fit genoeg voor de tweede helft, dus we moesten wisselen. We hadden graag meer spelers beschikbaar gehad voor een wedstrijd als deze, maar met twee blessures in de eerste helft moet je uitvogelen hoe je het kan oplossen.”

Ook Timber gaf na afloop aan dat hij nog steeds last had van de blessure die hij opliep tegen FC Utrecht. “Ik heb er geprobeerd doorheen te spelen, maar ik kon helaas niet geven wat ik wilde voor het team. Dat vind ik frustrerend.” Zondag wacht voor Feyenoord alweer het uitduel met Almere City.