‘Dat was meerdere spelers een doorn in het oog bij PSV onder Van Nistelrooij’

Woensdag, 24 mei 2023 om 14:35 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:53

Ruud van Nistelrooij besloot woensdagochtend op te stappen bij PSV en clubwatchers Marco Timmer van Voetbal International en Jeroen Kapteijns van De Telegraaf beschrijven in een analyse hoe de trainer van de Eindhovenaren tot dat besluit is gekomen. De oefenmeester van de nummer twee van de Eredivisie voelde zich onder meer onvoldoende gesteund binnen de organisatie.

Kapteijns schrijft dat het bericht van De Telegraaf over het feit dat bepalende spelers hun onvrede over het functioneren van Van Nistelrooij kenbaar hadden gemaakt bij Earnest Stewart en Marcel Brands, ‘hard aankwam’ bij de trainer. Hij wist namelijk niks van dat gesprek af. Van Nistelrooij en de clubleiding van de Eindhovenaren hebben in de dagen die volgden meermaals met elkaar gesproken, waarna de trainer concludeerde dat ‘de basis om samen verder te gaan niet sterk genoeg was’.

Het aanstellen van Javier Rabanal in de technische staf zou er onder andere voor gezorgd hebben dat Van Nistelrooij de eenheid in de technische staf niet wist te bewaren. De Spanjaard werd als ‘te dominant’ ervaren, voegt VI daaraan toe. “De verhouding tussen de hoofdtrainer en de assistenten Fred Rutten en André Ooijer raakte steeds meer verstoord. Beide assistenten werden op het trainingsveld nog nauwelijks betrokken en ook de communicatie verliep uiterst moeizaam. De manier waarop Van Nistelrooij omging met de assistenten was meerdere spelers een doorn in het oog”, schrijft Kapteijns.

Met name het gesprek tussen bepalende spelers en de clubleiding deed Van Nistelrooij pijn. “Het bekend worden van dat gesprek ervoer de trainer als een motie van wantrouwen, een gevoel dat in de gesprekken met de directie de afgelopen dagen niet is weggenomen, waarna de trainer heeft besloten de eer aan zichzelf te houden”, sluit Kapteijns af. Eerder werd al duidelijk dat de trainer ook niet blij was met het vertrek van sterspelers Cody Gakpo en Noni Madueke naar respectievelijk Liverpool en Chelsea afgelopen winter. Ook het vertrek van toenmalig technisch directeur John de Jong kwam hard aan bij Van Nistelrooij.

VI voegt toe dat de oud-spits zich in de dug-out van PSV nooit gesteund heeft gevoeld. Van Nistelrooij ‘miste daarnaast bij sommige spelers de passie om elke dag het maximale uit hun talent te halen’. “Hoewel hij steeds verkondigde dat hij op dat gebied ‘geen millimeter’ afweek van zijn visie, moest hij soms toch water bij de wijn doen bij spelers die waarde vertegenwoordigden op de transfermarkt.” Van Nistelrooij pikte het daarnaast niet dat Stewart en Brands hem niet openlijk steunden nadat naar buiten kwam dat verschillende spelers en de directie over zijn functioneren gesproken hadden.