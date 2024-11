'Dat geeft het grote probleem aan van Ajax: er is geen plan B en het is allemaal pleisters plakken'

Freek Jansen ziet op de linksbuitenpositie een groot probleem voor Ajax, zo zegt hij in Rondje Eredivisie van Voetbal International. Met de blessure van Mika Godts moet trainer Francesco Farioli behoorlijk puzzelen op die plek in zijn elftal.

Kenneth Taylor werd door de Italiaan aangewezen om tegen PEC Zwolle (2-0 winst) vanaf die positie te opereren. Eerder vulde ook Chuba Akpom die rol al eens in. Het is het gevolg van het vertrek van Steven Bergwijn en Carlos Forbs.

Ajax probeerde, uiteindelijk tevergeefs, om Kamaldeen Sulemana te strikken, maar deed dat niet op tijd. Volgens de wekelijkse voetbalmagazine geniet die positie dan ook de hoogste prioriteit tijdens de aankomende winterwindow, terwijl de hoofdstedelingen ook nog hopen een creatieve middenvelder te strikken.

“Hij zal er misschien wel spijt van hebben dat hij een paar keer een goede voorzet heeft gegeven vanaf die positie”, grapt de journalist van VI eerst nog. “Je ziet spelers hem automatisch inspelen echt als linksbuiten.”

“Dan is het op goed geluk”, zegt Jansen, die Taylor matige voorzet na matige voorzet zag geven. “Ik denk dat er wel vijf, zes voorzetten waren waarbij hij hem blind voor gaf en gewoon hoopte dat hij bij (Davy, red.) Klaassen of (Brian, red.) Brobbey kwam.”

“Hij is een middenvelder die gewoon meters moet maken op het middenveld en er meer moet komen dan dat hij er al staat.” Dat is zorgwekkend, zo denkt de hoofdredacteur van het wekelijkse voetbalmagazine.

“Dat geeft tegelijkertijd het grote probleem bij Ajax aan als Mika Godts er niet is. Er is dus echt geen plan B, er is niemand die dat kan invullen, ook niet vanuit de jeugd. Het is allemaal pleisters plakken.”

Als de naam van Kian Fitz-Jim als linksvoor wordt geopperd, reageert Jansen ook afkeurend. “Nee, dat is het ook niet. Ik vind het aan de ene kant ook een beetje armoedig bij de samenstelling van een selectie bij een topclub als Ajax. Ik snap dat er financieel wat moeilijkheden waren, maar dan nog had je een plan B voor de linksbuitenpositie moeten hebben, als je weet dat Bergwijn vertrekt."