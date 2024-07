Dartsensatie Luke Littler richt zich met grappige meme tot leeftijdsgenoot Lamine Yamal

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor darter Luke Littler, die Lamine Yamal complimenteert met zijn optreden in de gewonnen halve finale van het EK.

Spanje was dinsdagavond uiteindelijk met 2-1 te sterk voor Frankrijk. De nog altijd pas zestienjarige Yamal bracht de Spanjaarden na een vroege achterstand op schitterende wijze terug in de wedstrijd. De rechtsbuiten schoot raak vanaf circa 25 meter afstand. Met slechts 16 jaar en 362 dagen werd hij daarmee de jongste doelpuntenmaker ooit op een EK.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De aanvaller legde de bal net buiten de zestien klaar voor zichzelf en krulde de bal met een snelheid van 102 kilometer per uur in de linkerbovenhoek: 1-1. Dani Olmo maakte enkele minuten later de winnende 2-1.

Yamal baart opzien door op piepjonge leeftijd al zo zijn stempel te drukken op FC Barcelona en de nationale ploeg van Spanje. Littler weet ook te imponeren, maar dan in een andere sport. Het wonderkind beleefde eind vorig jaar op zestienjarige leeftijd zijn grote doorbraak in het darts.

Littler, die zelf groot fan is van Manchester United, kon het uitstekende optreden van Yamal tegen Frankrijk wel waarderen en plaatste een meme op zijn Instagram Story. Op de foto is te zien hoe Yamal aan Littler vraagt: “Hoe vind je dat ik het doe baas?”, waarna de inmiddels één jaar oudere darter reageert: “Je doet het geweldig jongen... geweldig!”

Mocht Yamal net zo’n lange profcarrière hebben als Cristiano Ronaldo, zou dat betekenen dat we hem mogelijk ook nog in actie kunnen zien op het WK 2046 (!). Tegen die tijd is de aanvaller van Barcelona 38 jaar oud.

De Instagram-story van Littler.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties