Danny Makkelie is door de UEFA aangesteld voor de groepswedstrijd tussen Kroatië en Italië van maandagavond. Er was kritiek op het optreden van de Nederlandse arbiter tijdens Duitsland - Hongarije van woensdagavond, maar daar is de Europese voetbalbond dus niet gevoelig voor. De kraker in groep B begint om 21:00 uur en vindt plaats in Leipzig.

Makkelie kreeg kritiek omdat hij een duw van Ilkay Gündogan op Willi Orbán in het strafschopgebied onbestraft liet. Even later scoorde Jamal Musiala, maar zijn doelpunt werd niet afgekeurd. De Hongaarse bondscoach Marco Rossi was na afloop woedend over de beslissing van Makkelie om Duitsland de goal te gunnen.

"Ik heb in mijn loopbaan als speler en trainer nooit geklaagd of naar excuses gezocht. Maar wat de scheidsrechter vanavond allemaal deed... Makkelie mat met twee maten en was echt de slechtste man op het veld", zo klonk het woensdagavond na afloop van de 2-0 zege van Duitsland uit de mond van de bondscoach van Hongarije.

Gündogan vond juist dat Makkelie een prima prestatie leverde als scheidsrechter. "Dat de Hongaarse spelers boos waren, verraste mij. Ik weet niet hoe het er op de televisie allemaal uitzag, maar ik heb zeven seizoenen in de Premier League gespeeld en als je dit daar als overtreding beoordeelt, dan kruipt iedereen over de grond van het lachen."

Complimenten voor Makkelie

Valentijn Driessen en Mike Verweij vonden ook dat Makkelie juist had gehandeld. "Ik vond het een prima beslissing", zei Verweij eerder invan. "Dat de VAR hier niet aankomt, begrijp ik al helemaal. Dit was natuurlijk. Ik vind dat hij een goede beslissing heeft genomen."

Ook Driessen vond het een goede beslissing. "En ik vind ook dat hij een goede wedstrijd heeft gefloten. Alleen op dit niveau zijn dit soort akkefietjes... Die blijven aan je hangen. Half Hongarije staat op zijn kop. Dat moet je zien te vermijden als scheidsrechter, wil je ver komen in het toernooi."

De UEFA doet dus niets met de stevige kritiek vanuit het Hongaarse kamp en stelt Makkelie aan voor Kroatië - Italië. De Kroaten verzamelden pas een punt en moeten eigenlijk winnen om het EK een vervolg te geven. De Italiaanse ploeg staat tweede en lijkt aan een gelijkspel genoeg te hebben om de achtste finale te bereiken.

