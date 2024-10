Danny Buijs haalt recht voor de camera keihard uit naar ESPN en de KNVB

Danny Buijs is bepaald niet te spreken over het speelschema van zijn ploeg. Fortuna Sittard nam het zaterdagavond om 21:00 op tegen Sparta Rotterdam (1-1). Na afloop van die pot laat de 42-jarige trainer zijn onvrede blijken.

Op Het Kasteel in Rotterdam deelden Fortuna en Sparta uiteindelijk de punten. Teo Quintero scoorde al vroeg namens de thuisploeg, maar na een halfuur spelen verzorgde Ezequiel Bullaude de gelijkmaker.

Die stand zou uiteindelijk ook na negentig minuten voetbal op het scorebord staan. Na afloop wordt Buijs door FortunaSC gevraagd naar zijn mening over het uitvak, dat de ploeg hoorbaar steunde in Rotterdam.

"De support was geweldig", zo typeert de in Dordrecht geboren coach de steun van de meegereisde Fortuna-fans. Zij zongen hun ploeg, dus om 21:00, naar een puntje. Het is zo'n 2,5 uur rijden van Sittard naar Rotterdam.

In niet te misverstane woorden laat Buijs weten wat hij van de late zaterdagavond vindt. "Ik moet je ook eerlijk zeggen: je zou maar Fortuna-supporter zijn. Je hebt te maken met ESPN en de KNVB, dat je op zaterdagavond om 21.00 uur uit naar Rotterdam moet", foetert hij.

"Dat je op zaterdagavond om 21.00 uur uit naar Almelo moet. Dat je op zaterdagavond om 20.00 uur uit naar Heerenveen moet", somt hij eerdere late wedstrijden van zijn ploeg door het hele land op. "En dan zeggen die mensen dat voetbal voor de supporters is?", richt Buijs zich tot ESPN en de KNVB. "Ja, dank je de koekoek."

Na zeven wedstrijden staat het Fortuna van Buijs op precies evenveel punten. Het eerstvolgende duel is wederom op zondagavond. Om 20:00 komt AZ op bezoek in Sittard. Het eerstvolgende uitduel is overigens op een heel ander tijdstip. Om 12:15 werkt zijn ploeg dan, op 20 oktober, een duel af met Willem II.