Danny Blind zeer kritisch op transfers Ajax: ‘Je had toen ook mijn zoon nog’

Vrijdag, 5 mei 2023 om 23:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:19

Danny Blind spreekt zich behoorlijk kritisch uit over het gevoerde beleid bij Ajax. De oud-verdediger zat jarenlang in de RvC van de Amsterdammers, maar zag het afgelopen zomer bij zijn afwezigheid volledig misgaan in de hoofdstad. Blind is kritisch op het aantrekken van Florian Grillitsch en Owen Wijndal en wijt dat vooral aan de chaos in de organisatie van Ajax.

Ajax kwam afgelopen zomer ongewild terecht in de meest hectische transferzomer uit de clubhistorie. Het halve basiselftal moest vervangen worden, terwijl directeur voetbalzaken Marc Overmars vanwege grensoverschrijdend gedrag was vertrokken. Blind had zelf zijn plek in de RvC opgezegd om assistent-coach te worden van Louis van Gaal bij Oranje en zag de transferzomer van Ajax van enige afstand met lede ogen aan.

Alfred Schreuder, die in januari werd ontslagen, had als nieuwe coach veel zeggenschap in het aankoopbeleid. Zo kwam de transfervrije komst van Grillitsch, die hij kende van TSG Hoffenheim, vermoedelijk uit zijn koker. Blind vindt de ervaren middenvelder overbodig. "Het Ajax-DNA is ook het inpassen van jeugd", zegt de oud-verdediger in Voetbal Café op Ziggo Sport. "Als je aanpikt aan het hoogste niveau, zoals Ajax in de afgelopen jaren deed, wordt die stap moeilijker."

'Als die communicatie niet goed is..' ?? Ging het ook fout bij keuze voor Hato, Wijndal en Baas? ??#ZiggoSport #VoetbalCafé #Ajax pic.twitter.com/8WB9UtRrR8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 5, 2023

"Als de organisatie niet goed is en een trainer, zoals Schreuder, gaat misschien mekkeren dat er vijf, zes spelers weggaan, dan komt iemand als Grillitsch, terwijl een jeugdspeler daar misschien net zo goed voldoet. Je moet als organisatie zorgen dat de lijntjes naar de hoofd opleiding en technisch directeur op orde zijn.'

Ook het aantrekken van Wijndal, die voor liefst tien miljoen euro overkwam van AZ, begrijpt Blind niet. "Wijndal is ook een goed voorbeeld... Als je Jorrel Hato nu ziet, is er dan niet gesproken met Heitinga, die Jong Ajax trainde? En Saïd Ouaali (hoofd opleiding, red.)? Die moeten Hato allang in het vizier hebben gehad. Je had op dat moment ook mijn zoon (Daley, red.) als linksback en Youri Baas zat er als jeugdspeler nog tussen. Dan ga je Wijndal voor tien miljoen kopen. Als die communicatie niet goed is, gaat iedereen zijn eigen kant op. Dan gaat een trainer doen wat hij wil. En een buitenlandse trainer al helemaal." Met die laatste opmerking doelt Blind op de geruchten dat technisch directeur Sven Mislintat de voorkeur geeft aan een buitenlandse coach.