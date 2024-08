Dankzij speciale regelgeving kan Barcelona Dani Olmo eindelijk inschrijven voor LaLiga

Barcelona-trainer Hansi Flick kan dinsdagavond over zomeraanwinst Dani Olmo beschikken wanneer de Catalanen het om 21:30 uur opnemen tegen Rayo Vallecano. Financiële beperkingen zorgden ervoor dat de Spaans international tijdens de eerste twee competitieduels nog moest toekijken, maar daar is nu dankzij een speciale regelgeving verandering in gekomen.

Barça kent ook deze zomer problemen met het inschrijven van spelers voor LaLiga. Olmo is de grote zomeraankoop, maar moest nog wachten op zijn officiële debuut.

De Spaanse topclub is er dinsdag eindelijk in geslaagd om de creatieveling speelgerechtigd te krijgen. De verwachting is dat Olmo in het uitduel met Rayo Vallecano kan rekenen op een basisplaats.

LaLiga Rayo Vallecano RAY 2024-08-27T19:30:00.000Z 21:30 Barcelona BAR

In een poging om Olmo in te schrijven, werden de afgelopen dagen Vitor Roque (Real Betis) en Clément Lenglet (Atlético Madrid) verhuurd. Daarmee was er echter nog niet voldoende ruimte vrijgemaakt in het salarishuis.

Iedere club in LaLiga heeft zich te houden aan een eigen salarisplafond. De Spaanse voetbalbond heeft de Catalanen nu alsnog toestemming gegeven die van hen te overschrijden, omdat verdediger Andreas Christensen langdurig geblesseerd is geraakt.

Op basis van artikel 77 van het La Liga-reglement mag een club dan een vervanger inschrijven. De verwachting is dat Christensen zo’n vier maanden uit de roulatie is vanwege een achillespeesblessure.