Daniëlle van ‘t Schip, 55-jarige partner van John van ’t Schip, overleden

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 17:49 • Jan Hoeksema • Laatste update: 18:05

Daniëlle van 't Schip, partner van John van ‘t Schip, is op 55-jarige leeftijd overleden. Dat is dinsdagmiddag bekendgemaakt via haar Instagram-account. Ze kreeg in 2022 de diagnose van uitgezaaide endeldarmkanker en sindsdien ging het al lange tijd slecht met haar.

Op het sociale media-kanaal is een foto van Van 't Schip te zien. Onder de afbeelding staat de tekst 'Spread the Love. In loving memory of Daniëlle', gevolgd door haar geboorte- en sterfdatum.

"Ik heb een doodvonnis gekregen, maar door mijn vertrouwen in het leven heb ik dat kunnen omkeren", vertelde Van 't Schip eerder over haar ziekte aan de De Telegraaf. "God maakt geen fouten, daar geloof ik heilig in.”

Van 't Schip was de dochter van de bekende zangeres Willeke Alberti en haar partner Joop Oonk. Ze trouwde met John van 't Schip en kreeg met hem twee kinderen: Estelle en Davey. Van 't Schip was zelf schrijfster.

Zondag maakte Ajax bekend dat John van 't Schip op korte termijn een functie binnen de club zou krijgen. De voormalig aanvaller wordt toegevoegd aan het technisch management van de Amsterdammers en gaat assisteren in het transferbeleid.

Niet veel later liet de voormalig trainer van onder meer PEC Zwolle en Griekenland al weten dat zijn functie niet direct van start zou gaan. "Privéomstandigheden hebben eerst voorrang", zei hij daarover.