Dani Alves belooft niet te vluchten en vraagt tijdelijke vrijlating aan

Dani Alves heeft een verzoek tot tijdelijke vrijlating ingediend, zo schrijft Marca. De oud-prof is momenteel in afwachting van het hoger beroep in zijn strafzaak en hoopt deze beslissing in vrijheid af te wachten. De Spaanse rechter vreest dat Alves op de vlucht zal slaan en gaat daarom alleen akkoord met tijdelijke vrijlating als de voormalig verdediger zich houdt aan een aantal maatregelen.

De rechtbank heeft een drietal eisen gesteld. Ten eerste moet Alves een borgsom betalen van 50.000 euro. De Braziliaan moet daarnaast zijn paspoort inleveren, om te voorkomen dat hij Spanje kan verlaten.

De laatste eis stelt dat Alves gedurende zijn tijdelijke vrijlating zich periodiek moet melden bij de rechtbank. Op die manier kan worden verzekerd dat de oud-speler van onder meer FC Barcelona daadwerkelijk in Spanje blijft.

Alves heeft tegenover de rechter beweerd niet naar Brazilië te gaan vluchten. Het land in Zuid-Amerika heeft geen uitleveringsverdrag met Spanje en dus zou Alves daar 'veilig' kunnen verblijven.

Vorige maand werd bekend dat Alves veroordeeld is tot een gevangenisstraf van vierenhalf jaar. De Braziliaan is door de Spaanse rechtbank schuldig bevonden aan verkrachting van een 23-jarige vrouw in december 2022. Alves moet tevens 150.000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

De veertigjarige rechtsback stond begin februari terecht in Barcelona, voor een aanklacht die al meer dan een jaar geleden tegen hem werd ingediend. Alves zou het slachtoffer op oudjaarsavond in een nachtclub verkracht en geslagen hebben.

Niet lang na de veroordeling werd bekend dat de oud-verdediger in hoger beroep was gegaan. In afwachting van dat proces zit Alves nog altijd vast in Barcelona.

