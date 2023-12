Dallinga is goud waard voor Toulouse en vijzelt productie verder op

Zondag, 3 december 2023 om 17:32 • Tom Rofekamp

Thijs Dallinga was zondag goud waard voor Toulouse in de degradatiestrijd. De kersvers Oranje-international scoorde voor het derde competitieduel op rij, waarmee hij zijn ploeg een punt bezorgde tegen FC Lorient (1-1). Daardoor behoudt Toulouse de veertiende plek in de Ligue 1.

Na een stroef begin van het seizoen lijkt Dallinga eindelijk los te zijn. De Groningse spits scoorde zesmaal sinds het begin van oktober, waaronder twee belangrijke treffers in de Europa League tegen Liverpool.

Daarmee verdiende hij al zijn Oranje-debuut in het EK-kwalificatieduel met Gibraltar (0-6 winst). Voorlopig lijkt Dallinga niet van plan halt te houden.

lindo passe do Suazo pro gol de Dallinga, abrir o placar pro Toulouse!!! ?? pic.twitter.com/OWEKzxHTe6 — ???????????????? ???????????? ???????? (@toulousebrazuca) December 3, 2023

De goalgetter begon zondag nog wel op de bank tegen Lorient. Ex-NEC'er Ibrahim Cissoko kreeg de voorkeur in de spits.

Dallinga bewees echter het ongelijk van zijn trainer door tien minuten na zijn entree de openingstreffer binnen te koppen. Daarmee bracht hij zijn seizoenstotaal in de Ligue 1 op vijf.

Toulouse leek de volle buit te gaan behalen, tot Bamba Dieng ze in blessuretijd alsnog een hak zette. De Senegalees schoot van dichtbij achter een verstijfde Guillaume Restes.

Toulouse zal daardoor niet tevreden zijn over de middag. De club bungelt met dertien punten maar een puntje boven de degradatiestreep.

Stijn Spierings kreeg overigens wel een basisplaats toebedeeld bij Toulouse. De middenvelder uit Alkmaar mocht de hele wedstrijd blijven staan van trainer Carles Martínez Novell.