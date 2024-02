Dallinga helpt Toulouse aan zege en geeft signaal af aan Ronald Koeman

Thijs Dallinga heeft zondag zijn visitekaartje afgegeven tijdens Stade Reims – Toulouse. De 23-jarige spits maakte de 0-3 in een duel dat uiteindelijk in een 2-3 overwinning voor les Violets resulteerde. Het is een welkome treffer voor Dallinga in de jacht op een EK-uitverkiezing. De Groninger maakte in november zijn debuut voor Oranje.

Toulouse, waar Dallinga in de spits en Stijn Spierings op de bank begon, zat al na een halfuur op rozen in het Stade Auguste-Delaune. Christian Mawissa (kopbal uit een hoekschop) en Shavy Babicka (schot met links net buiten de zestien) zorgden voor een comfortabele 0-2 voorsprong.

Daarna was het de beurt aan Dallinga: de Groninger mocht aanleggen voor een strafschop na een charge op Aron Dønnum. Dallinga stuurde de bal in de rechterhoek, waarmee hij doelman Yehvann Diouf, de schuldige aan de strafschop, compleet op het verkeerde been zette.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Toulouse, dat Stade Reims echter gevaarlijk ver terug liet komen. Teddy Teuma maakte vlak na rust de 1-2, terwijl Sergio Akieme in extremis de marge tot één verkleinde. De resterende blessuretijd bleek echter te weinig voor Reims, dat moest leren leven met een minimale nederlaag. Onder de Reims-spelers ook voormalig Ajacied Mohamed Daramy.

Dallinga tekende zo voor zijn zesde competitiegoal dit seizoen, en zijn elfde over alle competities. Zijn productiviteit leverde hem in november zijn eerste Oranje-minuten op. Dallinga kwam als invaller in het veld bij het EK-kwalificatieduel met Gibraltar (0-6 winst) en mocht uiteindelijk een helft meedoen. De concurrentie wordt echter steeds moordender in de punt van de aanval bij Oranje.

Brian Brobbey steekt in bloedvorm, terwijl ook Memphis Depay en Wout Weghorst fit zijn en wekelijks spelen. Daarnaast gaf Ronald Koeman zondag bij Goedemorgen Eredivisie aan ook Joshua Zirkzee intensief te volgen. Wel geldt Luuk de Jong definitief niet meer als optie, aldus de bondscoach. Cody Gakpo, Steven Bergwijn en Donyell Malen zouden eventueel ook nog in de spits uit de voeten kunnen.

Dallinga heeft nog circa vierenhalve maand om de bondscoach te overtuigen. Het EK 2024 wordt halverwege juni afgetrapt. Eerst rest Dallinga de taak zijn club in de Ligue 1 te halen: Toulouse bungelt met twintig punten slechts vier punten boven de degradatiezone.

