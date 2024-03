Daley Blind maakt liefst 3,5 miljoen winst met verkoop van luxe penthouse

Daley Blind heeft zijn penthouse in Amsterdam verkocht. Bekende Buren meldt dat 34-jarige centrumverdediger een miljoenenwinst heeft gemaakt bij de verkoop van zijn luxe appartement.

Blind kocht het penthouse in 2016, toen hij nog onder contract stond bij Manchester United. De veelzijdige verdediger verdiende destijds een riant maandsalaris, waardoor het voor hem geen probleem was om 2.272.500 euro voor het appartement te betalen.

Hij zette zijn zeer luxe luxe penthouse in Amsterdam onlangs te koop en heeft in korte tijd al een koper weten te vinden. De vraagprijs was 5.750.000 euro. Het huis is zelfs verkocht voor 5.805.000 euro, waardoor Blind een enorme winst van 3.525.000 euro maakt.

Het penthouse, gelegen op de 21ste verdieping heeft door de hoge ramen een adembenemend uitzicht over Amsterdam, zo schrijft Bekende Buren. De woonoppervlakte bedraagt 320 vierkante meter.

Het luxe onderkomen heeft drie slaapkamers- en twee badkamers. Daarnaast is er een loungekamer die toegang biedt tot een royaal terras met jacuzzi. Er is een leefkeuken met kookeiland en het appartement is voorzien van vloerverwarming en -verkoeling.

Nederlands elftal

Blind speelde afgelopen dinsdag zijn 106e interland voor het Nederlands elftal. De verdediger aan de aftrap van het verloren oefenduel met Duitsland (2-1). Daarmee kwam hij op gelijke hoogte met Giovanni van Bronckhorst, die na 106 interlands afscheid nam.

Alleen Wesley Sneijder (134 interlands), Edwin van der Sar (130), Frank de Boer (112) en Rafael van der Vaart (109) droegen nog vaker het shirt van Oranje.

Bron: Bekende Buren

