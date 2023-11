Cynische sneer naar Ten Hag: ‘Allemaal Nederlandse Match of the Day kijken’

Donderdag, 23 november 2023 om 14:00 • Koen Wulms • Laatste update: 14:53

Het Manchester United van Erik ten Hag is het seizoen matig begonnen. The Red Devils staan na twaalf competitieduels op de zesde plek in de Premier League en wisten pas dertien keer te scoren. De druk op de Nederlander neemt dan ook toe. Het gevaar van Ten Hag? Veel aankopen kwamen uit zijn eigen koker.

Sinds de aanstelling van Ten Hag in de zomer van 2022 heeft United dertien aankopen gedaan, waarvan er acht een verleden hebben in de Eredivisie. Er is dan ook kritiek op het aankoopbeleid van de 53-jarige Haaksbergenaar, die wordt verweten dat hij te veel in zijn eigen netwerk rond zou kijken. United heeft zo'n 140 scouts in dienst over de hele wereld, maar sinds Ten Hag er de manager is, zijn de scouts vooral druk in Nederland.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ratcliffe

De Britse ondernemer Jim Ratcliffe is dicht bij een gedeeltelijke overname van Manchester United. De miljardair bezit na de overname naar verluidt zo’n 25 procent van de aandelen van de grootmacht uit Manchester. Ratcliffe lijkt niet bang te zijn om zijn stempel te drukken op United, daar hij nog voor zijn officiële intrede algemeen directeur Richard Arnold te kennen gaf dat hij binnenkort moet vertrekken.

In de wandelgangen wordt in Engeland druk gespeculeerd over welke spelers er moeten worden aangetrokken in de aanstaande winterse transferperiode. De Engelse journalist en clubwatcher Andy Mitten was te gast bij de Talk of the Devils-podcast, waar ook gesproken werd over winterse versterkingen. Hij deelde hierin een sneer uit naar Ten Hag. ‘’We moeten allemaal de Nederlandse editie van Match of the Day gaan kijken’’, zei Mitten gekscherend.

Martínez na de League Cup-winst

Van de voormalig Eredivisie-spelers die Ten Hag naar Manchester haalde, heeft alleen Lisandro Martínez zich moeiteloos aangepast aan het niveau van de Premier League. De andere voormalig Eredivisionisten, met in de hoofdrol Wout Weghorst en Antony, hadden allemaal moeite met het in de praktijk brengen van de speelstijl van de Nederlandse manager.

Grootste flop

Antony wordt vanwege zijn prijskaartje van 95 miljoen euro in Engeland zelfs gezien als de grootste flop ooit. De vleugelaanvaller begon zijn tijd in Manchester geweldig met drie doelpunten in zijn eerste drie wedstrijden. In het vervolg van het seizoen 2022/23 wist de aanvaller slechts een doelpunt voor the Mancunians te maken.

Zijn tweede seizoen in Engeland is nog dramatischer te noemen, daar Antony een aantal wedstrijden niet meedeed vanwege beschuldigingen van mishandeling van zijn ex-vriendin. In de wedstrijden die de vleugelflitser wél mee mocht spelen, viel geen enkel doelpunt of assist te noteren.

Antony wist tot dusver amper te imponeren op Old Trafford.

Ongelukkig half jaar

Naast Antony ziet men het half jaar van Weghorst bij the Mancunians als een grote mislukking. De spits van het Nederlands elftal maakte in de Eredivisie furore namens AZ en Heracles Almelo, zodoende verdiende hij in 2018 een transfer naar VfL Wolfsburg. In de winterse transferperiode van het seizoen 2022/23 zag Ten Hag in Weghorst een waardige vervanger voor Cristiano Ronaldo, die even daarvoor vertrokken was.

Weghorst, die in het seizoen 2021/22 ook al actief was in de Premier League namens Burnley, kon zijn stempel niet drukken op Old Trafford. In zeventien competitieduels maakte de boomlange spits geen enkel doelpunt. In Engeland noemt men de manier van juichen na de penaltyreeks in de halve finale van de FA Cup tegen Brighton & Hove Albion het hoogtepunt van Weghorst in het shirt van United.

In de afgelopen transferperiode haalde Ten Hag drie voormalig Eredivisie-spelers naar Manchester. Mason Mount, André Onana en Sofyan Amrabat werden voor een bedrag van in totaal 125 miljoen euro binnengehaald. Met de twee laatstgenoemde spelers heeft Ten Hag in Nederland al samengewerkt bij respectievelijk Ajax en FC Utrecht.

Amrabat in actie tegen Crystal Palace

Amrabat was een van de uitblinkers van Marokko op het WK van 2022 en zo speelde hij zich in de kijker bij verschillende topclubs. De middenvelder werd in verband gebracht met onder andere FC Barcelona en Liverpool. De persoonlijke band tussen Amrabat en Ten Hag speelde een grote rol bij de definitieve komst van de 49-voudig international van Marokko. "Ten Hag is een van de belangrijkste personen in mijn carrière’’, zei Amrabat, die tot nu toe ook nog niet wist te imponeren in Engeland.

Vanwege de tegenvallende prestaties van de voormalig Eredivisionisten vindt men in Engeland dat Ten Hag zijn horizon moet verbreden en niet alleen terug moet grijpen op oude bekenden. Critici zien hierin een belangrijke taak voor nieuwe eigenaar Ratcliffe, die samen met Ten Hag weer het heilige vuur terug moet brengen op Old Trafford.