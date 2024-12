Cynische Kees Kwakman deelt sneer uit na zien van uitblinker bij Feyenoord: ‘Toppie’

Kees Kwakman is geen fan van Jasper van Leeuwen, de voormalig technisch directeur van FC Volendam. Dat liet de analist van ESPN zaterdagavond op cynische wijze blijken in De Eretribune.

Feyenoord wist zaterdag met 5-2 te winnen van Heracles Almelo. De pas achttienjarige Givairo Read was een van de uitblinkers aan Rotterdamse zijde.

In zijn dertiende wedstrijd namens Feyenoord gaf Read voor het eerst een assist. Met een prachtige pass bracht de Amsterdamse vleugelverdediger Dávid Hancko in staat te scoren.

Kwakman kon het in de studio niet laten om een oud verhaal op te rakelen. “Het verhaal van Read, dat kennen we toch? Dat hij transfervrij is opgehaald bij Volendam? Toen is technisch directeur Jasper van Leeuwen vergeten om de opleidingsvergoeding te claimen…”

“180.000 euro”, zegt Kwakman vol ongeloof. “Even vergeten. Dat liep Volendam mis. Dat zie je dan niet meer terug. Toppie!”

Read speelde tussen 2017 en 2023 bij Volendam. Op zestienjarige leeftijd liet Wim Jonk hem debuteren in de Eredivisie. Omdat de jeugdinternational enkel een jeugdcontract had, kon Feyenoord hem gemakkelijk oppikken.

Clubs moeten volgens de reglementen van de KNVB sinds 2020 dan wel een opleidingsvergoeding betalen aan de club waar de speler is opgeleid. Dat kan oplopen tot 30.000 euro per jaar.

Read speelde zes jaar lang in de jeugd van Volendam en had zijn voormalig club dus minstens 180.000 euro kunnen opleveren. Van Leeuwen heeft die vergoeding te laat geclaimd, waardoor Feyenoord geen geld meer hoefde over te maken.

De door Kwakman bekritiseerde Van Leeuwen maakte deel uit van ‘Team Jonk’, dat in december 2023 via de achterdeur vertrok bij Volendam. Hij is dus al even niet meer werkzaam in het KRAS Stadion.