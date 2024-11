Curieus incident kort voor aftrap PEC Zwolle-Sparta Rotterdam: 'Bizar, ik snap er niets van'

De spelers van PEC Zwolle en Sparta Rotterdam gingen kort voor de aftrap van de ontmoeting in het MAC³PARK stadion weer naar binnen. Er werd achter een groot spandoek vuurwerk afgestoken. Daarnaast werd er gevochten door de harde kern van PEC met enkele stewards, omdat de supporters weigerden om het spandoek in te leveren. Na een korte onderbreking besloot arbiter Ingmar Oostrom om alsnog te laten aftrappen.

''Op verzoek van PEC Zwolle gaan de spelers weer naar binnen, dit is in verband met de veiligheid'', meldt commentator Mark van Rijswijk op ESPN. Hij voegt daaraan toe dat de aanhang van PEC geen toestemming heeft gehad van de clubleiding om vuurwerk af te steken in het stadion.

''Alle spandoeken moeten worden ingeleverd door de supporters van PEC Zwolle. Gebeurt dat niet, dan wordt er niet gevoetbald in Zwolle. De fans van Zwolle willen de spandoeken vooralsnog niet inleveren. Dus rolt de bal voorlopig ook niet'', zo verduidelijkt Rijnmond via een bericht op X.

''Het zit er toch raar uit. Een gevecht met je eigen beveiligers in je eigen stadion'', concludeert verslaggever Sanne van Dongen na het aanschouwen van het tafereel achter één van de doelen. ''Nou heb ik toch alles al meegemaakt en qua stakingen sta ik nog wel in de top. Maar nu wordt er vóór de wedstrijd al gestaakt'', uit analist Kees Kwakman zijn verbazing.

''Wat gebeurt hier? Er is nog geen aftrap geweest, en nu lijkt er een soort touwtreksituatie tussen de stewards en de harde kern van PEC Zwolle. Bizarre taferelen, ik snap hier helemaal niets van'', snapt ook Van Dongen niet waar de supporters van de Zwollenaren mee bezig zijn.

''Er is blijkbaar geen toestemming gegegeven'', oppert Kwakman. ''Dus dan ga je een beetje trekken?'', is Van Dongen allerminst onder de indruk van het gedrag van een deel van de PEC-aanhang. ''Nee, maar waarschijnlijk met dat vuurwerk'', countert Kwakman vervolgens.

''De proeftijd is twee jaar'', herinnert Van Dongen aan een recent vuurwerkincident in het stadion van PEC, waarvoor de club een boete van 10.000 euro kreeg. ''PEC Zwolle is de laatste jaren geregeld op de vingers getikt door de voetbalbond, omdat supporters zich misdroegen. De club heeft een aantal voorwaardelijke straffen nog open staan. En die straffen worden omgezet naar onvoorwaardelijke straffen, als dezelfde overtreding plaatsvindt. Nou, dat lijkt nu het geval.''

''Dat gaat de club wéér geld kosten'', verzucht Kwakman. ''Er is bij PEC sowieso veel gezeik de laatste jaren. Er is een tijd geweest dat ze er wel waren, maar dat ze stil waren. Als een soort protest. Je bent supporter, en supporters zijn belangrijk. Maar de belangrijkste mensen staan op het veld. Het draait niet allemaal om dat vak daar.''