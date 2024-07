Marc Cucurella meldt zich midden in de nacht op Instagram en richt zich na EK-winst Spanje tot Engeland-icoon

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Marc Cucurella, die zijn gram haalt via Instagram.

Gary Neville leverde als analist bij het Britse ITV eerder dit EK pijnlijke kritiek op Chelsea-linksback Cucurella. “Ik denk dat hij een belangrijke reden is waarom Spanje dit niet tot een eindzege kan doorzetten.”

La Roja won zondagavond met 2-1 van Engeland. De door Neville bekritiseerde Cucurella gaf een uitstekende assist bij het winnende doelpunt van Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), waarmee hij een groot aandeel had in de genadeklap aan de Engelsen, die wederom een EK-finale verloren.

Cucurella kon het zondagnacht niet laten om te reageren op Neville. Rond de klok van half twee meldde de linkspoot zich op Instagram. “We hebben dit het hele toernooi door kunnen zetten Gary. Bedankt voor je support!”

De 25-jarige Cucurella speelde zondag zijn tiende interland namens Spanje. De vleugelverdediger zal nog behoorlijk wat optredens moeten toevoegen om aan het aantal interlands van Neville namens Engeland te komen. Laatstgenoemde kwam tussen 1995 en 2007 tot 85 interlands namens The Three Lions. Wel overtreft Cucurella de Engelsman dankzij de EK-zege nu al wat betreft prijzen.

