Crysencio Summerville dolblij met prachttransfer naar West Ham United: ‘Dit is een enorme club’

Zaterdag werd bekend dat Crysencio Summerville zijn transfer naar West Ham United te pakken heeft. Het jeugdproduct van Feyenoord laat op de website van zijn nieuwe club weten bijzonder blij te zijn met zijn overstap van Leeds United naar West Ham.

"Ik ben erg blij, ik kan niet wachten om te starten", begint Summerville, die West Ham minimaal dertig miljoen euro kost, zijn verhaal. "Dit is de perfecte stap in mijn carrière."

"West Ham is een enorme club, met heel veel ambitie en geweldige spelers, dus ik ben heel blij en ik kan niet wachten om te beginnen. Ik heb altijd geprobeerd mijn hart te volgen, en ik had het gevoel dat dit de beste plek is om te blijven ontwikkelen als speler, en zo veel mogelijk uit mijn potentieel te halen."

"Er is hier zoveel geschiedenis en het team heeft het de afgelopen jaren zo goed gedaan in de Premier League en in Europa. Ik sprak met de hoofdcoach (Julen Lopetegui, red.) en hij overtuigde me ervan dat ik impact kan maken en kan helpen succes te behalen in het nieuwe seizoen."

"Ik denk dat ik hier ben om meer geschiedenis te schrijven en ik zou West Ham graag helpen terug te laten keren in Europa. Ik wil veel doelpunten en assists leveren en ik kijk ernaar uit om mijn teamgenoten en de fans te ontmoeten en er nu op uit te trekken."

Ook technisch directeur Tim Steidten is in zijn nopjes met de komst van de 22-jarige Rotterdammer. “We denken dat Crysencio ons zal helpen de bestaande diepte in de final third te versterken. Hij is een opwindende speler met een razendsnel tempo, behendige bewegingen en een overvloed aan creativiteit vanaf de vleugel."

"Hij heeft zichzelf al bewezen in het Engelse voetbal, aangezien hij de afgelopen jaren een belangrijke speler was voor Leeds United in zowel de Premier League als het Championship. Deze aankoop is een nieuwe intentieverklaring van de club. Met de steun van het bestuur blijven we efficiënt werken om onze selectie te laten evolueren voor het begin van het Premier League-seizoen 2024/25."