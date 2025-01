Cristiano Ronaldo wil spoedig duidelijkheid van Al-Nassr; gerucht over pikante transfer zingt rond

Cristiano Ronaldo is klaar met de onduidelijkheid over zijn contractsituatie, weet CNN Portugal. De 39-jarige superster beschikt bij Al-Nassr over een aflopende verbintenis. Ronaldo lijkt te willen verlengen, al moet dat dan wel snel gebeuren.

Precies twee jaar geleden begon Ronaldo aan zijn avontuur bij Al-Nassr. De 215-voudig international van Portugal zette zijn handtekening onder het meest lucratieve contract ooit, dat in juni 2025 afloopt.

83 wedstrijden, 74 doelpunten en 18 assists verder lijkt Ronaldo nog altijd tevreden in Riyadh. Toch heeft de routinier een belangrijke wens: Ronaldo wil zo snel mogelijk duidelijkheid over zijn toekomst.

Fernando Hierro, de voormalig verdediger van Real Madrid, die nu werkzaam is als sportief directeur bij Al-Nassr, zal snel met een oplossing moeten komen. Ronaldo mag sinds woensdag in gesprek met geïnteresseerde clubs.

Ronaldo geeft Al-Nassr tot 31 januari de tijd om hem een nieuwe aanbieding te doen. Vanaf 1 februari gaat de Portugees ook serieus kijken naar andere opties.

In Saudi-Arabië klinkt overigens al een opmerkelijk gerucht. Al-Hilal zou geïnteresseerd zijn in Ronaldo, die met de rivaal van zijn huidige club zou kunnen deelnemen aan het WK voor Clubs.

Bij Al-Hilal beschikt Neymar over een aflopende verbintenis, die middels een optie met een jaar kan worden verlengd. De kans dat de huidige koploper van de Saudi Pro League zich meldt voor Ronaldo wordt groter indien men besluit niet verder te gaan met Neymar.