Cristiano Ronaldo vindt dat hij altijd moet starten bij Portugal en zet deur open naar WK 2026

Cristiano Ronaldo is niet van plan om op korte termijn een punt te zetten achter zijn interlandloopbaan bij Portugal. De 39-jarige superster, met 130 goals in 212 interlands, kan dan ook niets met de verhalen in de Portugese media dat zijn langste tijd als international erop zit.

''Alleen de pers is daarmee bezig. Stoppen heb ik zelf nooit overwogen'', zo benadrukt Ronaldo op een persconferentie in aanloop naar de Nations League-duels van Portugal met Kroatië (5 september) en Schotland (8 september).

''De verhalen in de media hebben louter een averechts effect. Het motiveert mij alleen maar meer om door te gaan'', aldus de immer strijdbare Ronaldo. Er was op het op het EK, dat voor Portugal in de kwartfinale eindigde, vaak kritiek op het soms egocentrische gedrag van Ronaldo, die echter van geen wijken wil weten en deelname aan het WK in 2026 niet bij voorbaat uitsluit.

''Ik voel me fit, bijna topfit. De vraag over 2026 kan ik niet volmondig beantwoorden omdat ik in het nu leef en daarvan zo veel mogelijk wil genieten. En dat gaat goed. De Nations League is een nieuwe test voor ons en dat geeft mij een positief gevoel'', weigert Ronaldo te ver vooruit te kijken.

''Ik ben gewoon erg blij dat ik mij weer bij het nationale team mag melden'', jubelt de meest bekende international van Portugal. ''In 2026 kan er geschiedenis geschreven worden, maar wat er precies gaat gebeuren weet ik ook niet.''

Ronaldo vindt in ieder geval dat hij altijd moet starten in de nationale ploeg. ''Ik zou altijd basisspeler moeten zijn. Zo zie ik mijzelf ook, al zal ik de keuze van de bondscoach altijd respecteren. Dat heb ik bij al mijn clubs ook altijd gedaan.''

Eerst dus maar het tweeluik in de Nations League. ''We hebben dat toernooi al eens gewonnen (in 2019 door winst op Oranje in de finale, red.), en dat willen we weer doen. Ik kijk nooit naar de lange termijn, het gaat altijd om de eerstvolgende wedstrijd'', aldus Ronaldo.

Ronaldo, die in 2003 debuteerde als international, nam deel aan zes EK's en vijf WK's. Absoluut hoogtepunt was het veroveren van de Europese titel in 2016. Mocht Ronaldo doorgaan en Portugal het WK bereiken, dan begint hij als 41-jarige aan de eindronde in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.