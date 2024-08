'Cristiano Ronaldo spreekt zich uit en wil grote naam aan het roer bij Al-Nassr'

Cristiano Ronaldo heeft meer zeggenschap gekregen over de sportieve structuur bij Al-Nassr en maakt daar meteen dankbaar gebruik van. De Portugees heeft Zinédine Zidane naar voren geschoven als ideale trainer, weet Marca.

Het is niet de eerste keer dat Zidane in verband wordt gebracht met een dienstverband in Saudi-Arabië. De Fransman zit al geruime tijd zonder werkgever en daar hopen clubs van te profiteren. De nieuwste club in de rij? Al-Nassr.

De ambitieuze Saudi's willen de strijd om het kampioenschap aangaan en zijn daarbij op zoek naar een grote naam als trainer. Een van de namen die hoog op het lijstje staat als opvolger van Luist Castro is Zidane.

Saudi Professional League Al Nassr FC ALN 2024-09-13T18:00:00.000Z 20:00 Al Ahli AHL

Al-Nassr is teleurstellend aan het nieuwe seizoen begonnen. De strijd om de Supercup ging verloren tegen rivaal Al-Hilal (1-4) en ook het eerste competitieduel kon niet in winst worden omgezet (1-1 tegen Al-Raed).

Om het regerend landskampioen Al-Hilal moeilijk te maken is er dringend behoefte aan een nieuwe eindverantwoordelijke voor de groep, zo klinkt het. Castro heeft de touwtjes nog in handen, maar als het aan Ronaldo ligt verandert dat snel.

Nu Ronaldo een meer prominentere rol heeft gekregen binnen de sportieve structuur van de club heeft de Portugees van de gelegenheid gebruik gemaakt om Zidane naar voren te schuiven als zijn droomkandidaat.

Ook van Fernando Hierro, voormalig speler van Real Madrid en huidig sportief directeur van Al-Nassr, wordt verwacht dat hij een belangrijke rol kan spelen bij het overtuigen van Zidane. De twee speelden tussen 2001 en 2003 samen bij Real.

Het is de vraag of Zidane een overstap naar Saudi-Arabië zelf ziet zitten. De oud-middenvelder heeft nooit onder stoelen of banken geschoven graag een keer bondscoach van de Franse nationale ploeg te willen worden.

Ronaldo gaat door bij Portugal

Hoewel Ronaldo langzaam richting de veertig gaat, is de aanvaller nog niet voornemens om zijn schoenen aan de wilgen te hangen. In gesprek met NOW Canal heeft hij aangegeven graag door te gaan als international.

"Ik zal niemand op voorhand zeggen wanneer ik de nationale ploeg zal verlaten", aldus de Portugees. "Dat zal een spontane, maar wel goed doordachte beslissing zijn. Op dit moment wil ik de ploeg nog helpen."

Ronaldo staat momenteel op 212 interlands (130 goals, 45 assists) in het shirt van Portugal. Een andere routinier, Pepe, kondigde onlangs wel zijn afscheid aan. Voor de verdediger stopt de teller bij 141 optredens.