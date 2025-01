'Cristiano Ronaldo gaat contract bij Al-Nassr verlengen: dit wordt zijn nieuwe jaarsalaris'

Cristiano Ronaldo gaat zijn verblijf bij Al-Nassr verlengen, meldt MARCA. De Portugees zal volgens de nieuwe arbeidsboorwaarden minder verdienen dan hij nu doet, maar houdt er desondanks een duizelingwekkend jaarsalaris aan over.

Ronaldo ligt nu nog tot medio 2025 vast in de Riyad, wat vragen over zijn toekomst opleverde. MARCA weet dat Ronaldo zijn contract met één seizoen gaat verlengen bij de club waar hij sinds begin 2023 voor speelt.

De Spaanse sportkrant heeft ook details naar buiten gebracht over de cijfers in het aanstaande nieuwe contract. Ronaldo krijgt van de clubleiding vijf procent van de aandelen, als blijk van waardering voor zijn 'maximale inzet'.

Ook met zijn nieuwe contract blijft Ronaldo de bestbetaalde voetballer ter wereld. De spits gaat vanaf het seizoen 2025/26, exclusief bonussen, een jaarsalaris van 183 miljoen euro opstrijken. Oftewel: 15,25 miljoen per maand, 3,8 miljoen per week of 550.000 euro per dag.

Daarmee heeft Ronaldo genoegen genomen met een salarisverlaging. De voetballegende verdient momenteel nog 200 miljoen euro per jaar, maar zal vanaf aanstaande zomer dus met 17 miljoen euro per jaar minder moeten zien rond te komen.

Ronaldo heeft daarnaast ook een belofte gekregen om zijn sportieve honger te voeden. De clubleiding heeft Ronaldo beloofd om een competitiever team te vormen, dat concurrenten Ittihad Club en Al-Hilal volgend seizoen moet zien af te troeven in de strijd om de Saudische landstitel. Al-Nassr staat in het lopende seizoen negen punten achter op beide teams.

MARCA verwacht dat de huidige nummer drie van de Saudi Pro League zich deze winter nog gaat versterken met één of twee nieuwe spelers. Het Spaanse medium meldde eerder al dat Ronaldo zijn ex-teamgenoot Casemiro naar de Saudische hoofdstad wil halen.