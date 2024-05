Cristiano Ronaldo beleeft droomavond met perfecte hattrick voor Al-Nassr

Cristiano Ronaldo heeft zaterdag een prachtavond beleefd. De Portugese superster van Al-Nassr was goed voor een perfecte hattrick in het Saudi Pro League-duel met Al-Wehda (6-0). Ronaldo scoorde met links, rechts en met het hoofd. Het betekende bovendien alweer zijn 66ste hattrick ooit.

Bijzonderheden:

Ronaldo opende de score al in de vijfde minuut.kreeg daarbij wel de nodige hulp van doelman Munir, die de bal zomaar in zijn voeten speelde. Ronaldo rondde simpel af: 1-0. De tweede treffer viel slechts enkele minuten later. Ronaldo kopte bij de tweede paal, op aangeven van Marcelo Brozovic, hard binnen: 2-0.

Van spanning was er amper sprake meer en na de 3-0 was het wel klaar. Otávio ontving een fraaie pass van Sadio Mané en rondde met een lobje over Munir af. Nog voor rust maakte Mané er 4-0 van. De Senegalees was ontsnapt en rondde met een lage schuiver in de korte hoek af.

Vlak na rust voltooide Ronaldo zijn hattrick. De spits schatte een dieptepass van Mané op waarde en rondde met links hard en hoog af: 5-0. Mohammed Al-Fatil maakte er in de slotfase ook nog eens 6-0 van.

Ronaldo gaat met 32 treffers dit seizoen eenzaam aan kop in het topscorersklassement van de Saudi Pro League. Naaste belager Aleksandar Mitrovic (Al-Hilal) volgt met 23.

????| GOAL: CRISTIANO RONALDO SCORES FOR AL NASSR!! Al Nassr 1-0 Al Wehda pic.twitter.com/sayid8g0nL — CentreGoals. (@centregoals) May 4, 2024

????| GOAL: CRISTIANO RONALDO WITH A BRACE!!! Al Nassr 2-0 Al Wehda pic.twitter.com/reT3fF4Bgo — CentreGoals. (@centregoals) May 4, 2024

????| GOAL: CRISTIANO RONALDO WITH A HAT-TRICK!!! Al Nassr 5-0 Al Wehda pic.twitter.com/fILLWsb4Wc — CentreGoals. (@centregoals) May 4, 2024

