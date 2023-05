‘Crisis compleet bij PSV: na Ruud van Nistelrooij wil ook Walter Benítez weg’

Woensdag, 24 mei 2023 om 15:15 • Laatste update: 15:24

Walter Benítez wil deze zomer wegens ‘persoonlijke redenen’ vertrekken bij PSV, zo meldt verslaggever Mounir Boualin van FCUpdate. Het nieuws volgt vrijwel direct nadat bekend werd dat Ruud van Nistelrooij de Eindhovenaren heeft verlaten omdat hij geen steun meer voelde vanuit de clubleiding. PSV probeert Benítez te behouden.

De Argentijn is aan een goed seizoen bezig bij de Eindhovenaren nadat hij afgelopen zomer transfervrij overkwam van OGC Nice. Benítez speelde tot dusver 41 wedstrijden voor PSV, waarin hij dertien keer de nul hield en 49 doelpunten moest incasseren. De doelman ligt nog tot medio 2025 vast in Eindhoven. Benítez is sinds zijn komst verzekerd van een vaste basisplaats onder ex-trainer Van Nistelrooij. Joël Drommel maakte zijn minuten in het bekertoernooi.

Eerder op de woensdag werd bekend dat Van Nistelrooij per direct vertrekt bij PSV, ondanks dat hij dit seizoen de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal pakte met de Eindhovenaren. De oefenmeester vindt dat er te weinig draagvlak is bij PSV. "Dit legde hij direct daarna ook uit aan de spelersgroep en staf. Aanstaande zondag neemt Fred Rutten, op verzoek van de directie, tijdelijk zijn rol als hoofdtrainer over”, aldus de Eindhovenaren in een statement.

“PSV betreurt Van Nistelrooij zijn besluit en is dankbaar voor het winnen van de Johan Cruijff Schaal en de TOTO KNVB Beker dit seizoen en hoopt het voetbaljaar af te sluiten met het behalen van de tweede plaats." Met de belangrijke laatste competitiewedstrijd tegen AZ in aantocht, probeerde PSV de rust te bewaren binnen de club. Geruchten over de verstoorde verhouding in de technische staf en de onvrede binnen de spelersgroep werden in eerste instantie met klem ontkend. De Eindhovenaren azen nog altijd op het behalen van de tweede plaats in de Eredivisie, waarmee ze zich zouden verzekeren van een ticket voor de derde voorronde van de Champions League.