Driouech nadert eindelijk miljoenentransfer van Excelsior naar PSV

PSV en Excelsior naderen een akkoord over Couhaib Driouech, zo melden bronnen aan het Eindhovens Dagblad. De 22-jarige vleugelspeler uit IJmuiden gaat de degradant naar verluidt een bedrag richting de 3,5 miljoen euro opleveren. Door bonussen kan het bedrag uitkomen op 4 miljoen euro. De Telegraaf voegt toe dat Driouech voor vijf seizoenen tekent in Eindhoven.

Driouech was afgelopen winter al zeer dicht bij een overstap naar PSV, maar op het laatste moment ketste de deal tussen de regerend landskampioen en Excelsior af. PSV bleef desondanks geïnteresseerd in de diensten van de smaakmaker van de Rotterdammers.

Het bod dat PSV afgelopen winter bij Excelsior had neergelegd bedroeg een transfersom tussen de drie en vier miljoen euro. De afgelopen weken heeft PSV opnieuw een aanbieding op Driouech uitgebracht. Volgens Elfrink gaat het ‘vermoedelijk om een bedrag rond de twee miljoen euro’. Nu lijkt Driouech de Kralingers alsnog meer op te leveren.

Medio juni leek de overgang van Driouech naar PSV nog af te ketsen. Het miljoenenbod vanuit Eindhoven was voor Excelsior geen reden om de aanvaller te verkopen. De Kralingers verlangden een hogere transfersom en schermden volgens Voetbal International met veel (buitenlandse) interesse.

Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad voegde toe dat PSV tijdens de play-offs om promotie/degradatie een bod van 'iets meer dan twee miljoen euro' op Driouech had uitgebracht. Naar verluidt was er door de Eindhovenaren ook een deadline gesteld.

Driouech was een gewilde speler in de afgelopen periode, want ook Leeds United en Sevilla werden met hem in verband gebracht. De vleugelaanvaller kiest er nu echter voor om voorlopig in de Eredivisie te blijven.

De nieuwe buitenspeler van PSV verlaat Excelsior met 101 wedstrijden achter zijn naam. Driouech kwam in die optredens tot zestien doelpunten en evenzoveel assists. Driouech kwam eerder uit voor SC Heerenveen, dat ongeveer een derde van de transfersom opstrijkt.

Driouech is de eerste aanwinst van PSV voor komend seizoen. Wel werden Malik Tillman en Sergiño Dest definitief vastgelegd. Daarnaast tekende Ismael Saibari een nieuw contract in het Philips Stadion.

