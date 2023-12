Controverse in Engeland: ‘Vrouwen zouden niet over mannenvoetbal mogen praten’

Joey Barton heeft zich de woede op de hals gehaald met een vrouwonvriendelijke tirade op sociale media. De voormalig middenvelder van onder meer Manchester City en Tottenham Hotspur lijkt zich te ergeren aan het aantal vrouwelijke presentatoren en commentatoren dat woensdag verslag deed op Amazon Prime over de Premier League.

Amazon Prime besteedde woensdag aandacht aan zes Premier League-wedstrijden, waarbij vrouwelijke presentatoren en commentatoren een prominente rol speelden. In een bizarre tirade op X liet Barton zich vervolgens gaan.

Women shouldn’t be talking with any kind of authority in the men’s game. Come on. Let’s be serious. It’s a completely different game. If you don’t accept that. We will always see things differently. The women’s game is thriving. Fantastic to see. I cannot take a thing they… — Joey Barton (@Joey7Barton) December 6, 2023

"Vrouwen zouden niet met enige autoriteit iets mogen zeggen over het mannenvoetbal. Kom op, ik ben serieus. Het is een compleet andere sport. Wij mannen zullen de dingen altijd anders zien dan vrouwen.”

“Het vrouwenvoetbal zit in de lift en dat is fantastisch om te zien, maar ik kan vrouwen die over mannenvoetbal praten niet serieus nemen. Vrouwen hebben hun eigen Premier League en Champions League… Alsjeblieft, laat ze wedstrijden uit deze competities becommentariëren."

Barton kreeg vervolgens veel kritiek op X vanwege zijn opvallende tirade, maar bleef bij zijn standpunt: “Elke man die luistert naar vrouwelijke commentatoren of vrouwelijke presentatoren moet zichzelf laten nakijken. Ik blijf bij alles wat ik heb gezegd over vrouwen die het mannenvoetbal becommentariëren.”

“Het is hetzelfde als ik ga praten over breien of over netbal, dat zijn dingen waar ik geen verstand van heb. Sommige mannelijke commentatoren en presentatoren zijn al erg, maar nu zijn we te ver gegaan. Je kunt nu geen wedstrijd meer kijken zonder deze onzin te horen. Elke man die iets anders zegt, is een clown.”

Barton zorgde in het verleden al veelvuldig voor de nodige controverse. Na een bewogen voetbalcarriére ging hij in 2018 aan de slag als manager bij Fleetwood. Barton zit momenteel zonder werk, nadat hij in oktober van dit jaar door Bristol Rovers, dat eveneens actief is in de Engelse League One, op straat werd gezet.

I mean look at the nonsense. You give them a fucking inch… Was going to use the hashtag #Getthemout but no doubt it will be taken out of context… Out the stadiums and off the concourse’s with the influencer fucking nonsense. Men surely, enough’s enough? Someone got to say… pic.twitter.com/ROGBdaZ9CE — Joey Barton (@Joey7Barton) December 7, 2023

