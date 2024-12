Concurrent van Tyrell Malacia meldt zich in 2025 bij Manchester United

Manchester United is tot een mondeling akkoord gekomen met Diego León, zo onthult transfermarktexpert Fabrizio Romano vrijdag. De pas zeventienjarige linksback is afkomstig van Cerro Porteño, uitkomend op het hoogste niveau van Paraguay. Het is de bedoeling dat León in de zomer van 2025 zijn opwachting maakt op Old Trafford.

León maakt een stormachtige ontwikkeling door bij zijn club, voor wie hij reeds negentien wedstrijden (twee goals) speelde. Hierdoor kwam de linkspoot in het vizier van de scouts van Manchester United, dat hem na zijn achttiende verjaardag, op 3 april volgend jaar, naar Engeland wil halen.

Manchester United legt omgerekend 4,8 miljoen euro neer voor de Zuid-Amerikaanse vleugelverdediger, met één miljoen euro aan makkelijk te realiseren bonussen. Daar komt nog vier miljoen euro aan diverse bonussen aan bovenop.

León heeft de reputatie een fysiek sterke, agressieve en snelle linksback te zijn. Manchester United geeft blijkbaar hoog op over de jongeling en ziet in León een speler voor de toekomst.

De naderende komst van León lijkt slecht nieuws voor Tyrell Malacia. De voormalig Feyenoorder maakte in november zijn rentree bij Manchester United, na anderhalf jaar vol blessureleed en mentale problemen.

Malacia maakt ondertussen volop deel uit van de selectie van de nieuwe manager Rúben Amorim. De linkspoot had donderdag een basisplaats in het Europa League-duel met Viktoria Plzen, al haalde de Portugese trainer hem wel voortijdig naar de kant.

Amorim had onlangs tegen Arsenal (2-0 verlies) ook een basisplek in petto voor Malacia. De Nederlander werd toen als winger gebruikt op links, net als donderdagavond het geval was in Plzen.