De kans dat Arne Slot volgend seizoen over dezelfde voorhoedespelers beschikt bij Liverpool, lijkt niet groot. Volgens Fabrizio Romano is een vertrek van Darwin Núñez zo goed als zeker, terwijl ook Luis Díaz in de transferzomer mogelijkheden zal hebben om te vertrekken.

De Italiaanse transfergoeroe vertelt over de transferplannen in een update op zijn YouTube-kanaal. “We verwachten een drukke zomer voor Liverpool.”

“Er zijn verschillende plekken in het elftal waarmee ze aan de slag willen. Voor de linksbackpositie is de club zeer gecharmeerd van Milos Kerkez (van Bournemouth, red.)”, weet Romano.

Naast de komst van een nieuwe centrumverdediger, voorziet de journalist verder voorin de nodige wijzigingen in de selectie. “Ik verwacht dat Darwin Núñez de club verlaat in de zomerse transferperiode.”

“In januari was hij al dicht bij een vertrek naar Al-Nassr in Saudi-Arabië, maar ik verwacht dat hij in de zomer daadwerkelijk vertrekt.” Ook Díaz’ toekomst op Anfield is verre van zeker.

“Er zijn concrete mogelijkheden voor hem om Liverpool te verlaten”, geeft Romano aan. “Al is dat op het moment nog geen garantie.”

“In de zomer van 2024 had Manchester City interesse in Díaz. Daar kwam niets van terecht, maar de belangstelling was oprecht.” Komende zomer geniet de Colombiaanse aanvaller interesse van FC Barcelona en clubs uit de Saudi Pro League, zo verzekert Romano.