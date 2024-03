Column: ‘Dan heeft heel Nederland ineens tijd voor dat interview van Geertruida’

Hoge bomen vangen veel wind, zo merkt ook Feyenoord-verdediger én Oranje-international Lutsharel Geertruida deze week. Nadat de Rotterdamse club de 23-jarige mandekker jarenlang op de achtergrond heeft gehouden vanwege zijn stotterproblemen, verschijnen er steeds vaker fragmenten van de immer positieve Geertruida in de media. Hoewel dat niet altijd de leukste reacties oplevert, toont Geertruida zich aan de vooravond van de tot dusver belangrijkste zomer uit zijn leven van zijn dapperste kant.

Door Wessel Antes

‘W-w-waarom praat h-hij zo l-l-langzaam?’, ‘Na Lil' Kleine hebben we nu ook Lil' Stotter’ en ‘Hij praat als AI’. Het is een kleine greep uit de vele haatreacties die zevenvoudig international Geertruida deze week krijgt rondom de lancering van zijn documentaire ‘Kind van Zuid’, die sinds vrijdag te zien is op Feyenoord ONE.

Prachtige beelden: Lutsharel Geertruida doet zijn verhaal voor de camera ?????? Bekijk de documentaire 'Kind van Zuid' vanaf vrijdag 29 maart op Feyenoord ONE! ??#Feyenoord #Geertruida #KindvanZuid pic.twitter.com/LCDMRiSenU — Voetbalzone (@voetbalzonenl) March 28, 2024

Soms ben ik jaloers op jongens als Geertruida. Als redacteur van Voetbalzone krijg je, weliswaar in veel mindere mate, regelmatig commentaar. Waar ik dat af en toe vervelend kan vinden, lijkt iedere haatreactie juist extra motivatie te zijn voor de stoïcijnse Geertruida. De verdediger trekt zich niets aan van zijn criticasters en focust zich op wat er voor hem echt toe doet: een voorbeeld zijn voor jongeren uit ‘De Peperklip’ en andere lotgenoten met stotterproblemen.

Geertruida kan zijn missie zelf het best verwoorden. “Iedereen weet dat ik het niet makkelijk vind om te praten voor een publiek, maar net als op het veld doe ik ook op dit vlak mijn best om beter te worden. Deze documentaire zie ik als een volgende stap in de goede richting en hopelijk ben ik hiermee een inspiratie voor kinderen en volwassenen die net als ik worstelen met stotteren.”

Hoe mooi Geertruida’s woorden ook klinken en hoe bekend zijn stotterprobleem is, de online haat zal nooit volledig verdwijnen. Gelukkig geldt datzelfde voor het doorzettingsvermogen van de Rotterdammer, die inmiddels al bijna 200 wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord achter zijn naam heeft staan.

Geertruida is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de verpersoonlijking van de Rotterdamse kernzin ‘geen woorden maar daden’. Daarnaast beschikt de verdediger over diverse kwaliteiten waarmee hij het ver kan schoppen in het moderne topvoetbal. Geertruida is een keiharde verdediger, ijzersterk in de opbouw en al jaren een extra aanvallend wapen voor Feyenoord. Het resultaat: 22 doelpunten, 9 assists en alle mogelijke Nederlandse prijzen.

Hoewel zijn eerste zeven interlands namens Oranje nog niet memorabel waren, lijkt de kans levensgroot dat Geertruida erbij is tijdens het EK in Duitsland. In de vijfmansdefensie die bondscoach Ronald Koeman hanteert kan Virgil van Dijk iedere bal kwijt aan de zelfverzekerde rechtspoot. Positioneer Nathan Aké aan de linkerkant naast de aanvoerder van Oranje en een betrouwbaar en veelzijdig centrum lijkt gereed. Niets meer aan doen.

Na het zien van de documentaire hoop ik dat Geertruida deze zomer zijn kans pakt en de harten van alle Nederlandse voetbalfans verovert. Voor zijn warme familie, zijn grootschalige vriendengroep uit Rotterdam-Zuid en een ieder die met dezelfde stotterproblemen kampt.

En als de dappere goaltjesdief van Feyenoord er in Duitsland dan toch bij is, laat hem dan direct een belangrijk doelpunt maken. Het liefst de winnende in de finale. Dan heeft heel Nederland ineens tijd voor dat interview van Geertruida.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties