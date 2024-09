Cody Gakpo scoort twee keer voor Liverpool, dat veel te sterk is voor West Ham United

Liverpool heeft woensdagavond op overtuigende wijze de vierde ronde van de EFL Cup weten te behalen. De ploeg van manager Arne Slot was in eigen huis met 5-1 te sterk voor West Ham United, dat het duel ook nog met tien man eindigde. Diogo Jota (tweemaal), Mohamed Salah en Cody Gakpo (tweemaal) scoorden voor the Reds, terwijl Jarell Quansah aan de andere kant van het veld een eigen doelpunt maakte.

Arne Slot koos ervoor om een aantal grote namen als Virgil van Dijk, Salah en Trent Alexander-Arnold op de bank te laten starten. Gakpo en voormalig Willem II’er Konstantinos Tsimikas mochten het wel vanaf de eerste minuut laten zien. Dat gold ook voor Federico Chiesa, die daarmee zijn basisdebuut maakte voor de club.

Met Crysencio Summerville stond er ook bij West Ham een Nederlander in de basis. Ook voormalig Ajacied Edson Álvarez stond aan de aftrap, terwijl Mohammed Kudus juist vanaf de bank begon.

West Ham leek na achttien minuten spelen op voorsprong te komen, maar de treffer van Danny Ings werd afgekeurd wegens buitenspel. Enkele minuten later was het alsnog 0-1: na een corner belandde de bal in de kluts voor de voeten van Jarell Quansah, die hem ongelukkig in eigen doel tikte.

Het duurde echter niet lang voordat het weer gelijk was. Gakpo gaf de bal voor en met een volley bezorgde Chiesa de bal bij Jota. Die kopte binnen: 1-1.

Vroeg in de tweede helft maakte Jota ook de 2-1. De Portugees kreeg de bal via een mooi passje van Curtis Jones, en werkte beheerst binnen in de lange hoek.

In de fase daarna was West Ham enkele keren dreigend via Carlos Soler, Michail Antonio en Maximilian Kilman. Een kwartier voor tijd besliste de ingevallen Salah het duel echter, door een rebound te benutten: 3-1.

Álvarez kreeg vervolgens nog zijn tweede gele kaart, waardoor West Ham verder moest met tien man. Het was Gakpo die vlak voor tijd met twee goals de eindstand bepaalde. Eerst schoot hij de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in de korte hoek, enkele minuten later werd zijn afstandsschot beslissend van richting veranderd: 5-1.