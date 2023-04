Cocu zaterdag na twee gemiste wedstrijden weer op de bank bij Vitesse

Vrijdag, 21 april 2023 om 10:30 • Wessel Antes • Laatste update: 10:56

Phillip Cocu is na een afwezigheid van twee weken teruggekeerd bij Vitesse, zo laat de club weten via de officiële kanalen. De 52-jarige hoofdtrainer kampte met een acute blindedarmontsteking en een gecompliceerd herstel daarvan, maar is sinds donderdag weer terug bij de Arnhemmers. Komende zaterdag maakt Cocu zijn rentree als eindverantwoordelijke van Vitesse tijdens het thuisduel met Excelsior Rotterdam.

Cocu werd twee weken geleden geopereerd aan zijn blindedarm en mocht niet veel later weer naar huis. Een dag later werd hij wegens complicaties toch weer voor behandeling en observatie in het ziekenhuis opgenomen. Zondag mocht Cocu opnieuw het thuisfront opzoeken, waarna hij de dagen daarna volledig herstelde. Donderdag stond de oefenmeester voor het eerst weer op het trainingsveld op Papendal.

Zonder Cocu deed Vitesse de afgelopen twee wedstrijden uitstekende zaken. Go Ahead Eagles (2-0) en aartsrivaal NEC Nijmegen (1-4) werden aan de zegekar gebonden. Assistent-trainer Chris van der Weerden nam bij die duels de honneurs waar. Zaterdag is hij gewoon weer assistent van Cocu. Vitesse zal de winstreeks graag willen voortzetten, daar de Arnhemmers nog altijd op een teleurstellende dertiende plaats in de Eredivisie staan.

Vitesse is nog altijd niet zeker van handhaving, maar het gat met nummer zestien FC Emmen bedraagt inmiddels wel vijf punten. Mocht het alsnog volledig misgaan voor het elftal van Cocu, kunnen de play-offs tegen degradatie alsnog een uitweg bieden. Na de wedstrijd tegen Excelsior wacht een uitduel met Fortuna Sittard. Vervolgens staan twee thuiswedstrijden tegen degradatiekandidaten FC Groningen en SC Cambuur op het programma, waarna Vitesse op 28 mei het seizoen eindigt met een uitduel bij koploper Feyenoord. Vermoedelijk zijn de Rotterdammers dan al kampioen.