Clubs in de rij voor smaakmaker Eredivisie: 'Wachten tot het vuurwerk losbarst'

Spelmaker Osame Sahraoui is hoogstwaarschijnlijk bezig aan zijn laatste weken bij sc Heerenveen, zo laat clubwatcher Sander de Vries weten tegenover de Leeuwarder Courant. De Noorse linksbuiten krijgt het publiek in het Abe Lenstra Stadion met enige regelmaat op de banken en dat is ook clubs in binnen- en buitenland niet onopgemerkt gebleven.

De vele interesse komt voor de Friezen niet als een verrassing. In de winterstop stond de 22-jarige vleugelflitser al in de belangstelling van Lille OSC, maar een transfer kwam toen nog niet van de grond.

Nu, een halfjaar later, komt een vertrek in de zomerse transferwindow voor Sahraoui en Heerenveen ook niet ongelegen. De sterspeler van de Friezen hunkert naar een vervolgstap en zijn werkgever kan het geld bij een toekomstige transfer goed gebruiken om de financiële tekorten te dichten. In de winterstop werden er bedragen tussen de vijf à zes miljoen gemeld, maar zou Heerenveen hebben ingezet op een verdubbeling hiervan.

In de winterstop waren het voornamelijk buitenlandse clubs zoals Lille, Stade Rennais en OGC Nice die interesse toonden, maar nu heeft ook PSV zijn interesse kenbaar gemaakt. In de afgelopen maanden heeft de Eindhovense club de verrichtingen van Sahraoui op de voet gevolgd.

“En zo zijn er talloze scouts van andere clubs die hun boekjes volschreven over de aanvaller. Het wachten is nu op het moment dat het vuurwerk rondom Sahraoui losbarst. Voor Heerenveen valt het te hopen dat dit vroeg in de transferwindow gebeurt, zodat de club tijdig kan schakelen naar een opvolger”, aldus De Vries.

De in Oslo geboren Sahraoui maakt eind januari 2023 voor 1,7 miljoen euro de overstap van Vålerenga naar Heerenveen. In zijn eerste halfjaar speelde Sahraoui nog vijftien wedstrijden waarin hij één keer het net wist te vinden, maar wel vijf assists afleverde.

Ondanks dat Heerenveen zelf een teleurstellend seizoen kent, de club weet al vrij snel voor het einde van de competitie dat meedoen aan de play-offs voor Europees voetbal een illusie is, kan Sahraoui terugkijken op een uiterst succesvol seizoen. In 31 Eredivisie-duels scoorde de buitenspeler achtmaal en gaf hij evenveel assists. Bij de Friezen heeft Sahraoui nog een contract tot juni 2026. Transfermarkt taxeert zijn transferwaarde op acht miljoen euro.

