Heerenveen ontvangt bod op Sahraoui en mikt op huurdeal met Feyenoord

Er lijkt een einde te komen aan het huwelijk tussen Osame Sahraoui en sc Heerenveen. De Friese club heeft een bod van OGC Nice ontvangen op zijn smaakmaker. Ilias Sebaoui is in beeld om de aanval juist te versterken, meldt de Leeuwarder Courant.

Hoewel er dus een bod is binnengekomen op Sahraoui is van een akkoord nog lang geen sprake. De nummer elf van het afgelopen seizoen verlangt de hoofdprijs voor de Noorse flankspeler.

Dat de interesse uit Frankrijk komt is niet geheel verrassend te noemen. Nadat eerder Lille OSC al interesse toonde, hoopt nu Nice over de diensten van de aanvaller te mogen beschikken. Over de hoogte van het bod is niets bekend.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Nice toonde in de winterstop ook al interesse in Sahraoui, maar zag het toen niet tot een akkoord komen. De Franse nummer vijf van het afgelopen seizoen is op dit moment het meest concreet van alle clubs, weet de Leeuwarder Courant.

Huurdeal met Feyenoord?

Om de aanval weer op oorlogssterkte te krijgen heeft Heerenveen een oog laten vallen op Sebaoui. De 22-jarige buitenspeler moet komend seizoen worden gehuurd van Feyenoord.

Sebaoui werd afgelopen seizoen op huurbasis gestald bij FC Dordrecht. In de Keuken Kampioen Divisie maakte de buitenspeler veel indruk met 11 goals en 7 assists in 42 wedstrijden.

Sebaoui ligt voorlopig nog even vast bij Feyenoord. De linksbuiten zette eind juni zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis tot medio 2026, met de optie op nog een jaar.

Wat vind jij een realistisch bedrag voor Osame Sahraoui? 0-5 miljoen 5-10 miljoen 10-15 miljoen Meer dan 15 miljoen Stem Wat vind jij een realistisch bedrag voor Osame Sahraoui? 0-5 miljoen 24% 5-10 miljoen 38% 10-15 miljoen 26% Meer dan 15 miljoen 13% Totaal aantal stemmen: 350 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties