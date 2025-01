'Club uit de Premier League wil Brian Brobbey huren van Ajax'

Een opvallend gerucht uit Engeland. Journalist Ben Jacobs beweert dat West Ham United dicht bij de komst van Brian Brobbey is. The Hammers zouden zelfs al een akkoord hebben bereikt met de 22-jarige spits van Ajax.

Donderdagavond werd de eerste link gelegd door transferjournalist Florian Plettenberg, die werkzaam is voor Sky Deutschland. Volgens de Duitser zet West Ham in op de komst van André Silva (RB Leipzig) en geldt Brobbey als alternatief.

Plettenberg stelde dat het technische duo Mark Noble en Tim Steidten deze week besluit of het doorschakelt op Brobbey. Dat lijkt nu het geval te zijn.

Jacobs beweert zelfs dat Brobbey al op de drempel van een verhuur aan West Ham staat. Plettenberg meldt vrijdagochtend op zijn beurt dat er van een akkoord nog geen sprake is. Volgens hem is West Ham nog altijd bezig met Silva. In dat geval zou Brobbey in de wachtkamer zitten.

Brobbey ligt bij Ajax nog tot medio 2027 vast. Volgens het Duitse Transfermarkt is de zevenvoudig international van Oranje ondanks zijn teleurstellende seizoen nog altijd 30 miljoen euro waard.

Ajax betaalde in de zomer van 2023 ruim 16 miljoen euro om Brobbey terug te halen van RB Leipzig. Inmiddels staat de teller op 148 officiële wedstrijden in Amsterdamse dienst, waarin de spits goed was voor 52 doelpunten en 26 assists.

Bij West Ham kan Brobbey teamgenoot worden van Crysencio Summerville, die hij goed kent van de Nederlandse jeugdelftallen. Afgelopen zomer nam de Engelse club Niclas Füllkrug (31) over van Borussia Dortmund, maar zijn avontuur in de Premier League is nog geen succes.