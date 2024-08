Nottingham Forest heeft zich gemeld voor Brian Brobbey, meldt Voetbal International. De Premier League-club had zijn zinnen gezet op Santiago Gimenez, maar verlegt nu zijn aandacht naar de spits van Ajax. Het is de vraag of Brobbey zelf iets voelt voor een overstap.

Over de hoogte van een eventueel bod wordt door VI geen melding gedaan. Het voetbalweekblad meldt alleen dat er is geïnformeerd naar Brobbey. Ook is niet bekend of de aanvalsleider een gang naar de Premier League zelf ziet zitten.

Dat Ajax wil meewerken aan een vertrek van Brobbey is niet ondenkbaar. De Amsterdammers hebben behoefte aan geld, het liefst tientallen miljoenen. Brobbey vertegenwoordigt een behoorlijke waarde en kan dus voor geld in het laatje zorgen.

Europa League Qualification Ajax AJX 2024-08-29T18:00:00.000Z 20:00 Jagiellonia Bialystok BIA

Indien Brobbey vertrekt, kan Ajax de markt op met de miljoenen die het vangt voor het jeugdproduct. De interesse in Wout Weghorst is bekend, maar hij wordt niet gezien als eerste keus in de punt van de aanval.

Iemand die ook mag vertrekken is Chuba Akpom. Voor de van Middlesbrough overgekomen Engelsman was AEK Athene al in de markt, maar de huurconstructie die werd voorgesteld door de Grieken werd afgewezen door Ajax.

In Amsterdam voelen ze alleen iets voor een permanente transfer. Akpom is goed aan het nieuwe seizoen begonnen met een hattrick in de Europa League tegen het Poolse Jagiellonia.

Zodra Ajax het geld in handen heeft voor Brobbey of Akpom, schakelt de club door naar Weghorst. De Oranje-international is al mondeling akkoord en zit in de wachtkamer. De transfer van de in Borne geboren spits kan snel worden afgerond.