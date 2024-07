‘Royal Antwerp-spits Vincent Janssen kan terug naar geliefd land; vraagprijs kan probleem vormen’

Vincent Janssen (30) keert deze zomer mogelijk terug naar Mexico. Volgens diverse lokale media heeft FC Juárez via tussenpersonen geïnformeerd naar de spits van Royal Antwerp, die tussen 2019 en 2022 ook al in de Liga MX speelde. Het Laatste Nieuws weet echter dat de vraagprijs weleens een struikelblok kan vormen.

Janssen ligt namelijk nog twee jaar vast op De Bosuil, waar hij in zijn debuutjaar meteen kampioen werd. Sinds zijn komst in 2022 groeide de Nederlander uit tot een van de sterren van the Great Old.

In 94 officiële duels verscheen Janssen 38 keer op het scorebord en 12 keer in de boeken als assistgever. Al met al leverde het hem een huidige marktwaarde van acht miljoen euro op, als getaxeerd door Transfermarkt.

Het Laatste Nieuws vraagt zich hardop af of FC Juárez bereid is zó diep in de buidel te tasten voor de in Heesch geboren aanvaller. Bij Monterrey, zijn eerste club in Mexico, was Janssen namelijk ook geen doorslaand succes.

In 94 officiële optredens trof de linkspoot 24 keer doel en gaf hij 5 assists. Janssen heeft wel een speciale band met Mexico.

Janssens vrouw Talia, die hij leerde kennen in zijn tijd bij Monterrey, is namelijk Mexicaans-Amerikaans. Het zou hetgeen kunnen zijn de spits over de streep trekt. Dan moet Antwerp wel bereid zijn mee te denken: de club betaalde twee jaar geleden nog 5,5 miljoen euro voor Janssens diensten. De Nederlander is tevens een van de grootverdieners bij Antwerp.

Ekkelenkamp

Ook Jurgen Ekkelenkamp zou overigens goed in de markt liggen, schrijftNamen van geïnteresseerde clubs worden echter niet genoemd. De middenvelder is doorgaans basisspeler bij Antwerp en ligt net als Janssen nog twee jaar vast. Ekkelenkamp wordt volgensgetaxeerd op een marktwaarde van 4,5 miljoen euro.

