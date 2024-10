Cleonise bezorgt RKC droomstart tegen FC Utrecht, maar na rode kaart volgt achtste nederlaag op rij

RKC Waalwijk heeft voor de achtste keer op rij verloren in de Eredivisie. De ploeg van trainer Henk Fraser kende nog wel een droomstart tegen FC Utrecht, maar na de rode kaart voor Aaron Meijers was een stunt niet langer mogelijk. FC Utrecht zegevierde met 3-2 en blijft knap tweede staan, op vijf punten van koploper PSV.

Cleonise kreeg de Galgenwaard al in de tweede minuut stil. De rechtsbuiten trok naar binnen en verraste doelman Vasilis Barkas in de korte hoek: 0-1. Een heerlijk begin voor RKC, dat na 25 minuten met tien man kwam te staan. Aaron Meijers beging een harde overtreding op Ole Romeny en na een check bij de VAR veranderde de gele kaart die aanvankelijk werd gegeven in direct rood.

Met een man meer trok Utrecht de stand al heel snel gelijk. Nick Viergever kopte keihard raak en RKC wist dat het een lange avond zou worden in de Domstad. Fraser wisselde direct verdedigend en bracht Luuk Wouters in het veld voor Chris Lokesa. RKC hield stand tot aan de rust en koesterde de 1-1 halverwege.

Vijf minuten na rust viel de 2-1 voor Utrecht alsnog. Paxten Aaronson schoot raak uit de kluts en in de bovenhoek, waarna De Galgenwaard ontplofte. Het mooiste doelpunt van de avond viel slechts een minuut later. Voormalig RKC'er David Min probeerde het van buiten de zestien en zag zijn knal in de verre hoek verdwijnen: 3-1.

Utrecht leek de ruime voorsprong te koesteren, al was Min nog wel dacht bij zijn tweede doelpunt van de avond. Diezelfde Min werd daarna afgelost door Noah Ohio. Waar de wedstrijd gespeeld leek, werd het een kwartier voor het einde alsnog spannend. Mike van der Hoorn maakte een overtreding in het strafschopgebied Richonell Margaret zorgde vanaf elf meter voor 3-2.

Mohamed Ihattaren debuteerde vorige week tegen Ajax (0-2 nederlaag) voor RKC en ook in zijn geboortestad Utrecht was er speeltijd voor de middenvelder. Ihattaren werd in de 86ste minuut voor de leeuwen gegooid door Fraser.

Utrecht hield ondanks de entree van Ihattaren relatief makkelijk stand in de slotfase en kon opnieuw drie punten bijschrijven. Het elftal van trainer Ron Jans gaat dus met een goed gevoel de interlandperiode in. Op 20 oktober wordt de Eredivisie hervat met een uitwedstrijd tegen FC Groningen.