Clash XXL: Lionel Messi en Cristiano Ronaldo definitief tegenover elkaar

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo gaan het volgend jaar officieel tegen elkaar opnemen, zo bevestigt Inter Miami. De club uit de MLS, waar Messi onder contract staat, reist eind januari af naar Saudi-Arabië voor wedstrijden tegen Al-Hilal en Al-Nassr. Bij laatstgenoemde club speelt Cristiano Ronaldo.

Helemaal als een verrassing komt het nieuws niet. Enkele weken geleden werd in Saudi-Arabië al bekendgemaakt dat beide sterspelers het tegen elkaar zouden opnemen. Het duel tussen Al-Nassr en Inter Miami wordt gespeeld in het kader van de Riyadh Season Cup.

Ook Al-Hilal neemt deel aan het toernooi. De Saudische club heeft met de momenteel geblesseerde Neymar eveneens een gigantische naam onder contract staan. Inter Miami neemt het op 29 januari op tegen Al-Hilal, drie dagen later is Al-Nassr de tegenstander.

De rivaliteit tussen Messi en Ronaldo zal hoe dan ook de geschiedenisboeken ingaan als één van de meest fascinerende ooit. De twee domineerden het voetbal jarenlang en vochten in LaLiga bij Real Madrid en FC Barcelona tientallen duels uit.

Ook de strijd om de Ballon d'Or was jarenlang een gevecht tussen alleen de Portugees en de Argentijn. Tussen 2008 en 2017 won zowel Ronaldo als Messi de Ballon d'Or vijfmaal. Nadien won Messi de trofee nog eens driemaal. Ook dit jaar werd Messi gekroond tot de beste ter wereld.

In januari van dit jaar kwamen Ronaldo en Messi elkaar ook al tegen. Toen speelden de twee eveneens in de Saudische hoofdstad Riyad. Messi speelde toen nog voor Paris Saint-Germain, terwijl Ronaldo als aanvoerder van de Riyadh All Stars XI twee treffers maakte. PSG won het duel met 5-4.

