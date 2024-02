Cillessen stopt voor het eerst penalty in Nederland, maar is toch geen held

Pech voor Jasper Cillessen vrijdagavond in de beginfase van de uitwedstrijd van NEC tegen RKC Waalwijk. De doelman stopte de strafschop van Dario van den Buijs in de negentiende minuut, maar vertolkte desondanks geen heldenrol. Een ploeggenoot kwam te vroeg inlopen, waardoor de penalty diende te worden overgenomen. Het was overigens de eerste keer dat Cillessen een strafschop keerde op de Nederlandse velden.

Cillessen koos zijn linkerhoek en maakte daarmee de inzet van Van den Buijs onschadelijk. De linksbenige verdediger nam de strafschop omdat vaste nemer Michiel Kramer geblesseerd op de tribune zit. Teleurstelling bij Van den Buijs en grote vreugde bij Cillessen en zijn ploeggenoten.

Die vreugde was echter snel verdwenen. Na een check bij de VAR oordeelde arbiter Dennis Higler dat een speler van NEC al in het strafschopgebied stond op het moment dat Van den Buijs aanlegde. Hierdoor mocht RKC het nog een keer proberen vanaf elf meter. Met resultaat, want David Min liet Cillessen kansloos met een knal in de linkerhoek.

NEC kwam hierdoor op een 2-0 achterstand in Waalwijk. Min opende namelijk de score in de zevende minuut. Een flinke tegenvaller voor de Nijmegenaren, drie dagen na het bereiken van de halve finale in de TOTO KNVB Beker.

Jasper Cillessen stopt een penalty, maar dan...??#rkcnec — ESPN NL (@ESPNnl) February 9, 2024

Geen penaltykiller

Het was voor Cillessen dus de eerste keer dat hij op de Nederlandse velden een strafschop stopt. In Spanje slaagde hij er vijf keer in om een penalty onschadelijk te maken. Vier keer als doelman van Valencia en een keer als keeper van FC Barcelona.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties